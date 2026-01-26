رسميا، كاف يستجيب لطلب السنغال بشأن أحداث نهائي أمم أفريقيا أمام المغرب

18 حجم الخط

قررت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، تأجيل جلسة الاستماع للاتحاد السنغالي بطلب من الأخير، حتى غد الثلاثاء، وذلك فيما يتعلق بأحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

الاتحاد السنغالي يطلب مهلة إضافية من الكاف

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن الاتحاد السنغالي طلب مهلة إضافية حتى الغد من أجل استكمال ملف الدفاع عن موقفه فيما حدث في نهائي الكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، وافق على التأجيل، مؤكدة أن الغد سيكون يومًا حاسمًا وفاصلًا بالنظر لحساسية الملف مع تداخل الجوانب القانونية وتصاعد الخطاب الإعلامي.

أحداث نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

انتزع منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على المغرب صاحب الأرض (1-0)، في مباراة شهدت العديد من الأحداث الدرامية قبل نهايتها.

كانت المباراة تتجه نحو شوطين إضافيين، لكن قبل نهايتها بدقائق ألغى الحكم الكونغولي جان جاك نادالا هدفًا لأسود التيرانجا، ثم احتسب ركلة جزاء لصالح المغرب، بعد العودة لتقنية الفيديو ومشاهدة اللعبة بنفسه.

وفجر هذا القرار اعتراضات لاعبي والجهاز الفني للسنغال بقيادة بابي ثياو، الذي طالب اللاعبين بالانسحاب من المباراة، اعتراضًا على احتساب ركلة الجزاء، بجانب نزول بعض جماهير السنغال من المدرجات وقيامهم بأعمال شغب.

وتوقفت المباراة لعديد الدقائق، بعدما خرج لاعبو أسود التيرانجا من الملعب بالفعل، لكن ساديو ماني طالب اللاعبين بالعودة مجددًا واستكمال اللقاء.

وبعد العودة إلى الملعب، دخل إبراهيم دياز لتنفيذ الركلة، لكنه سددها ضعيفة في وسط المرمى، على طريقة "بانينكا"، ليمسك بها الحارس السنغالي إدوارد ميندي بسهولة.

وأطلق الحكم صافرته مباشرة بعد إهدار ركلة الجزاء، واتجه المنتخبان إلى شوطين إضافيين، حسم فيهما السنغال اللقب، بعدما سجّل بابي جايي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 94 من تسديدة صاروخية.

الاتحاد المغربي يطالب بمعاقبة السنغال

وطالب الاتحاد المغربي بمعاقبة منتخب السنغال، بعد الانسحاب من الملعب، وكذلك بسبب أعمال شغب الجماهير، ولا يزال الكاف يحقق في القضية قبل إعلان قراره النهائي.

