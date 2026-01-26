المؤلفة إنجي علاء تقيم حفل توقيع لراوية "أرض الدميان" غدا بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

تقيم السيناريست والكاتبة إنجي علاء، حفل توقيع لروايتها الجديدة “أرض الدميان"، غدًا الثلاثاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكتبت إنجي منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت خلاله: “مستنياكم بكرة الثلاثاء ٢٧ يناير الساعة ٦ ونصف مساءً لحضور حفل توقيع رواية أرض الدميان في معرض القاهرة الدولي للكتاب في قاعة حفلات التوقيع رقم ١ في بلازا،هتشرفوني ومستنية أعرف رأيكم في الرواية ”

يذكر أن إنجي علاء قدمت من قبل عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها مسلسل “لعبة إبليس” للفنان يوسف الشريف، ومسلسل “بلا دليل” وغيرها

من يشارك وفد من الأدباء والمثقفين الروس في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في دورته الـ57.

ويضم الوفد نخبة من القامات الأدبية الروسية، من بينهم الشاعر والروائي ميخائيل ليفانتوفسكي، والكاتبة الروائية آنا ماتفيفا، والشاعر والناقد مكسيم زامشيف، إلى جانب ممثلة دار "رتينيا" للنشر، آنيا تشونيكوفا.

حفاوة روسية بـ معرض الكتاب وتطلع لزيارة المتحف الكبير

وأعرب أعضاء الوفد الروسي عن سعادتهم البالغة بالمشاركة والتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي يعد من الأبرز معارض الكتب عالميًا.

كما كشف أعضاء الوفد عن تطلعهم الخاص لزيارة المتحف المصري الكبير، مشيرين إلى الاهتمام الواسع الذي أولاه الإعلام الروسي مؤخرًا لهذا الصرح الأثري العالمي، مما جعل زيارته مطلبًا أساسيًا ضمن برنامج رحلتهم.

مبدعون في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ووفقا لبيان صادر عن البيت الثقافي الروسي بالقاهرة، أوضح شريف جاد مدير النشاط الثقافي، أن وفد الكتاب الروس يضم مجموعة متميزة من المبدعين الذين سنتعرف علي أعمالهم عن قرب في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026، فالشاعر والكاتب ميخائيل ليفانتوفسكي نشر رواياته في مجلات يونست وأضواء سيبيريا.

كما دخلت احد رواياته القائمة النهائية لجائزة ليسية في عام 2023،و كانت روايتة الاولي بعنوان "ساراتوف غير المرئي "،وله رواية "الصمت ام الكلام" التى تتناول طبيعة المشكلات العائلية بالإضافة الي دواوينه الشعرية.

