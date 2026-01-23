رغم قيود ترامب، إنفانتينو يكشف عن أرقام خيالية لاقتناء تذاكر مباريات مونديال 2026

18 حجم الخط

كشف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مسابقة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تلقى إقبالًا مهولًا وشغفًا لا محدودًا باقتناء تذاكر المباريات.

وأكد “إنفانتينو” أنه رغم ما أثير حول قيود يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضها على مئات الآلاف من مشجعي عدد من الدول المتأهلة للمونديال لمنعهم من الحصول على التأشيرة ودخول الأراضي الأمريكية، فإن الإقبال على حجز التذاكر يتزايد يومًا بعد يوم.

وأضاف رئيس الفيفا: "تلقينا خلال الأسابيع الأربعة الماضية 500 مليون طلب شراء تذاكر، أي ما يعادل 6.5 إلى 7 ملايين تذكرة، هذا رقم لم نشهده من قبل، ولا يوجد رقم يقترب منه. لا أعرف كم مرة يمكننا ملء الملاعب".



وتابع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "سيتم تجميع هذه الطلبات البالغ عددها 500 مليون طلب في صندوق ضخم، وسنجري قرعة، وسيحصل الفائزون المحظوظون على تذاكر لحضور مباريات كأس العالم، والتي ستكون جميعها مباعة بالكامل".

وتشهد مباريات كأس العالم 2026 التي تقام للمرة الأولى بتنظيم ثلاثي مشترك، وللمرة الأولى أيضًا بمشاركة 48 منتخبًا إقبالًا غير مسبوق على تذاكر الدخول مما يوحي بأن تكون النسخة المقبلة هي الأعلى حضورا جماهيريا على مر التاريخ.



تقام كأس العالم 2026، والتي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين، وتدور مباراة الافتتاح في المكسيك بينما يقام الدور النهائي في نيويورك.

وسجل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر منصة إلكترونية لحجز التذاكر إقبالًا مهولًا ورقمًا قياسيًّا في طلبات شراء التذاكر، خصوصًا لمباريات بعض المنتخبات على الرغم من ارتفاع أسعارها.

