أخبار مصر

فرص تكون الصقيع على هذه المناطق، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  و السواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

 

متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية