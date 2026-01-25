الأحد 25 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أتربة عالقة نهارا على هذه المناطق

حذرت هيئة الارصاد الجوية من وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق جنوب الصعيد.

 

فرص تكون الصقيع على هذه المناطق، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

طقس مشمس وهدوء حركة الأمواج والرياح في مطروح (صور)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، ويسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12
  

