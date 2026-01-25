الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على انخفاض الرؤية في هذه المناطق

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تصل سرعتها من 35:45 كم / ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أتربة عالقة نهارا على هذه المناطق

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12
  

