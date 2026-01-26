الإثنين 26 يناير 2026
تحذير عاجل من الأرصاد، 5 مناطق تحت سيطرة الرمال والأتربة

أتربة ورمال، فيتو
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية  يكون هناك أتربة عالقة على أغلب الأنحاء، كما تظهر الأتربة والرمال المثارة على مناطق من ( الإسكندرية - مطروح  - السلوم - البحيرة -  الصحراء الغربية)، وتتحرك شرقًا إلى (الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ) وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

طقس مشمس وهدوء حركة الأمواج والرياح في مطروح (صور)

حالة الطقس اليوم الإثنين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12
  

