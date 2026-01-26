ارتدوا الكمامات، الأرصاد تحذر مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من هذه الظاهرة

18 حجم الخط

وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح لمواجهة الأتربة العالقة في الهواء وجاءت كالتالى:

1_يجب الحذر أثناء القيادة.

2_عدم الوقوف تحت المباني المتهالكة.

3_عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية.

4_عدم الوقوف تحت الأشجار.

5_ ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تصل سرعتها من 35: 45 كم / ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس دافىء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12



