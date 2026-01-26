الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتدوا الكمامات، الأرصاد تحذر مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من هذه الظاهرة

رياح مثيرة للأتربة،
رياح مثيرة للأتربة، فيتو
18 حجم الخط
ads

وجهت  هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح لمواجهة الأتربة العالقة في الهواء وجاءت كالتالى:
1_يجب الحذر أثناء القيادة.

2_عدم الوقوف تحت المباني المتهالكة.

3_عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية.

4_عدم الوقوف تحت الأشجار.

5_ ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية.

رغم تقلبات الطقس والرياح، تزايد أعداد جمهور معرض الكتاب في خامس أيامه (فيديو)

القاهرة تسجل 24 درجة، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تصل سرعتها من 35: 45 كم / ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

حالة الطقس اليوم الإثنين 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس دافىء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتداء الكمامات الأرصاد الجوية الأرصاد تحذر الطقس اليوم الاثنين الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

القاهرة تسجل 24 درجة، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على انخفاض الرؤية في هذه المناطق

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على هذه السواحل

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أتربة عالقة نهارا على هذه المناطق

فرص تكون الصقيع على هذه المناطق، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

الأزهر: السيولة الأخلاقية أخطر التحديات الفكرية للمجتمعات المعاصرة

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية