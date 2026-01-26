الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

زراعة الإسماعيلية تطلق برنامج التدريب من أجل التشغيل لـ "مطبقي المبيدات"

جانب من فاعليات المبادرة،
جانب من فاعليات المبادرة،
أطلقت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، اليوم فعاليات البرنامج التدريبي «التدريب من أجل التشغيل لـ مطبقي المبيدات بمحافظة الإسماعيلية» ويقام بقاعة الإرشاد الزراعي، ويستمر حتى 28 من شهر يناير الجارى.  

تأهيل شباب الخريجين على الاستخدام الأمثل للمبيدات 

ويهدف البرنامج إلى تأهيل شباب الخريجين على الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات الزراعية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والحد من الأثر المتبقي للمبيدات، مع منح المشاركين شهادة «مطبق مبيدات معتمد» بنهاية الدورة. 

جانب من فاعليات المبادرة،
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو

التأكيد على أهمية التدريب العملى 

افتتح فعاليات اليوم الأول للبرنامج الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، مؤكدًا أهمية التدريب العملي ودوره في إعداد المتدربين للعمل الميداني بصورة مهنية وآمنة، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من محتوى البرنامج. 

أهم بنود البطاقة الاستدلالية للمبيدات 

كما تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان «أهم بنود البطاقة الاستدلالية للمبيدات وكيفية قراءتها» قدمتها الدكتورة أنوار أباظة، معهد بحوث وقاية النباتات، حيث تناولت خلالها أهمية معرفة المادة الفعالة وليس الاسم التجاري فقط، وشرح طريقة عمل المبيد، وأهمية عدم تكرار نفس المجموعة الكيميائية لتجنب ظهور المقاومة، والالتزام بالجرعات الموصى بها، وفترة الأمان قبل جمع المحصول لضمان سلامة المنتج. 

جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو

ويُنفذ البرنامج التدريبي بمتابعة المهندس شريف السيد العربي، مدير عام الشئون الزراعية المساعد، وبتنسيق وإشراف المهندس محمود عبد القادر، مدير عام إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، وبحضور المهندسة رجاء صالح، مدير إدارة الإرشاد الزراعي.

 

 

