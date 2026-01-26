الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري الإسماعيلية تعالج 1301 حيوان في قافلة مجانية

جانب مت أعمال القافلة،
جانب مت أعمال القافلة، فيتو
18 حجم الخط

شاركت مديرية الطب البيطري في  محافظة الإسماعيلية، في تنفيذ قافلة علمية خدمية إرشادية بيطرية مجانية شاملة بقرية أم عزام التابعة لإدارة القصاصين البيطرية. 

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات افتتاح معرض «أهلًا رمضان»

نجل الضابط محمد الغزالي يروي بطولات والده في التصدي للإنجليز بالإسماعيلية (فيديو وصور)

تعاون مشترك بين البحوث الزراعية وبحوث الحيوان 

وجاءت القافلة في إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعهد بحوث صحة الحيوان – فرع الإسماعيلية.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وقدمت القافلة دعمًا لوجستيًا متكاملًا من خلال مشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين، مع توفير خدمات الكشف والعلاج المجاني في مجالات الإنتاج الحيواني، والمكافحة، والتحصينات واللقاحات البيطرية، والتناسليات، حيث تم علاج ١٣٠١ حيوان، شملت: تجريع ٦٠ حالة، أمراض باطنة ٤١ حالة، جراحة حالتان، تناسليات ٢٣ حالة، حالات أخرى ٢٨ حالة، دواجن ١١٤٧ حالة.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

عقد لقاء ارشادي بالمقر الإرشادي 

كما تم عقد لقاء إرشادي بالمقر الإرشادي بقرية أم عزام، استهدف توعية المزارعين ومربي الماشية، تناول أهمية التحصين ضد أمراض الحمى القلاعية (العترة الجديدة) وحمى الوادي المتصدع، وضرورة الإقبال على لجان التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وفوائد التأمين على الماشية، وأهمية الترقيم والتسجيل، ودور التلقيح الاصطناعي في تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، إضافة إلى أسس التربية المنزلية الآمنة للطيور، والتوعية بخطورة مرض السعار وطرق التصرف السليم في حالات العقر.

وعلى جانب آخر، تواصل العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تقديم خدماتها البيطرية المتخصصة، حيث تم علاج ٢٧ حالة خلال الفترة من السبت ١٧ يناير حتى الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦، شملت: طفيليات خارجية ٩ حالات، فحوصات سونار ٣ حالات، طفيليات داخلية ١٠ حالات، تحصين أمراض فيروسية ٤ حالات، فطريات جلدية حالة واحدة.

ويأتي هذا النشاط في إطار تطبيق سياسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهادفة إلى تطوير أساليب التشخيص ورفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين.

جديرًا بالذكر، أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة، تقع بجوار محطة بنزين الجلاء – حي أول – الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استصلاح الأراضي الأطباء البيطريين التلقيح الاصطناعي الثروة الحيوانية الحمي القلاعية الطب البيطري بالاسماعيلية اللقاحات البيطرية بيطري الاسماعيلية طب البيطري بالإسماعيلية مديرية الطب البيطري بالاسماعيلية

مواد متعلقة

نجل الضابط محمد الغزالي يروي بطولات والده في التصدي للإنجليز بالإسماعيلية (فيديو وصور)

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات افتتاح معرض «أهلًا رمضان»

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

إزالة 46 حالة تعدٍ عن الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الطفولة والأمومة يدعو إلى تنظيم استخدام الإنترنت للأطفال

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية