ليفربول أمام قره باج، مواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالشامبيونز ليج

18 حجم الخط

تصل منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/ 2026 إلى محطتها الأخيرة، حيث تقام الجولة الثامنة والحاسمة مساء الأربعاء المقبل، في ليلة كروية منتظرة ستحسم ملامح المتأهلين للأدوار الإقصائية.

موعد الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا

وتقام جميع مباريات الجولة الختامية يوم الأربعاء 28 يناير، في توقيت موحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

نظام المتأهلين بدوري أبطال أوروبا

وبحسب نظام بطولة دوري أبطال أوروبا تحجز الأندية التي تنهي مرحلة الدوري في المراكز من الأول حتى الثامن مقاعدها مباشرة في دور الـ16، بينما تنتقل الفرق التي تحتل المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين إلى مرحلة الملحق، التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، على أن تحدد المواجهات عبر القرعة ليصعد منها 8 أندية أيضا لدور الـ 16.

وفي دور الـ16 تواجه الفرق المتأهلة مباشرة الفرق الصاعدة من الملحق بناء أيضا على قرعة مفتوحة.

دوري أبطال أوروبا

وتتجه الأنظار في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا إلى صراع مشتعل بين عدد من عمالقة الكرة الأوروبية على ما تبقى من بطاقات التأهل المباشر، في مقدمتهم ليفربول، برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا

أياكس أمام أولمبياكوس

آرسنال أمام كيرات

موناكو أمام يوفنتوس

أتلتيك بلباو أمام سبورتنج لشبونة

أتلتيكو مدريد أمام بودو جليمت

باير ليفركوزن أمام فياريال

بوروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان

كلوب بروج أمام مارسيليا

آينتراخت فرانكفورت أمام توتنهام

برشلونة أمام كوبنهاجن

ليفربول أمام قره باج

مانشستر سيتي أمام جالطة سراي

بافوس أمام سلافيا براج

باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد

آيندهوفن أمام بايرن ميونخ

سانت جيلوز أمام أتالانتا

بنفيكا أمام ريال مدريد

نابولي أمام تشيلسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.