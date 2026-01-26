الإثنين 26 يناير 2026
رياضة

ليفربول أمام قره باج، مواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالشامبيونز ليج

تصل منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/ 2026 إلى محطتها الأخيرة، حيث تقام الجولة الثامنة والحاسمة مساء الأربعاء المقبل، في ليلة كروية منتظرة ستحسم ملامح المتأهلين للأدوار الإقصائية.

موعد الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 

وتقام جميع مباريات الجولة الختامية يوم الأربعاء 28 يناير، في توقيت موحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

نظام المتأهلين بدوري أبطال أوروبا 

وبحسب نظام بطولة دوري أبطال أوروبا تحجز الأندية التي تنهي مرحلة الدوري في المراكز من الأول حتى الثامن مقاعدها مباشرة في دور الـ16، بينما تنتقل الفرق التي تحتل المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين إلى مرحلة الملحق، التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، على أن تحدد المواجهات عبر القرعة ليصعد منها 8 أندية أيضا لدور الـ 16.

وفي دور الـ16 تواجه الفرق المتأهلة مباشرة الفرق الصاعدة من الملحق بناء أيضا على قرعة مفتوحة.

دوري أبطال أوروبا 
دوري أبطال أوروبا 

وتتجه الأنظار في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا إلى صراع مشتعل بين عدد من عمالقة الكرة الأوروبية على ما تبقى من بطاقات التأهل المباشر، في مقدمتهم ليفربول، برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا

أياكس أمام أولمبياكوس

آرسنال أمام كيرات

موناكو أمام يوفنتوس

أتلتيك بلباو أمام سبورتنج لشبونة

أتلتيكو مدريد أمام بودو جليمت

باير ليفركوزن أمام فياريال

بوروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

عمر جابر يؤازر لاعبي الزمالك في استاد برج العرب بمواجهة المصري في الكونفدرالية

كلوب بروج أمام مارسيليا

آينتراخت فرانكفورت أمام توتنهام

برشلونة أمام كوبنهاجن

ليفربول أمام قره باج

مانشستر سيتي أمام جالطة سراي

بافوس أمام سلافيا براج

باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد

آيندهوفن أمام بايرن ميونخ

سانت جيلوز أمام أتالانتا

بنفيكا أمام ريال مدريد

نابولي أمام تشيلسي

