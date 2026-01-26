الإثنين 26 يناير 2026
رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية بعد نهاية الجولة الثالثة

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
يستعرض موقع "فيتو" جدول ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية عقب خوض مباراتي الجولة الثالثة من المجموعة.

مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية 

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بجانب كايرز تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك يتعادل مع المصري 

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كايزر تشيفز يفوز على زيسكو

فيما تمكن فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي من تحقيق الفوز على مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مواناواسا في لوساكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض مباراتي الجولة الثالثة كالتالي:

1- المصري 7 نقاط.

2- الزمالك 5 نقاط.

3- كايزر تشيفز 4 نقاط.

4- زيسكو بدون نقاط.

فيما يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك القادمة 

ويواجه الزمالك نظيره بتروجت يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ليفربول أمام قره باج، مواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالشامبيونز ليج

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بتروجت

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ستاد الكلية الحربية، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجريدة الرسمية