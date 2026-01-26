صحية وتبعث على الدفء، وجبات شتوية لمرضى ضغط الدم

18 حجم الخط

وجبات شتوية لمرضى ضغط الدم، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الأطعمة الدسمة والمالحة طلبًا للشعور بالدفء والشبع، وهو ما قد يشكّل خطرًا على مرضى ضغط الدم المرتفع.





فالنظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في التحكم بمستويات ضغط الدم، خاصة في الشتاء حيث تقل الحركة ويزداد الاعتماد على الوجبات الثقيلة.



لذلك، من المهم اختيار وجبات شتوية صحية تمنح الجسم الدفء والطاقة دون التسبب في ارتفاع ضغط الدم.





أهمية التغذية الشتوية لمرضى الضغط

أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن مرضى ضغط الدم يحتاجون إلى نظام غذائي منخفض الصوديوم، غني بالبوتاسيوم، الألياف، ومضادات الأكسدة.



هذه العناصر تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية، وتقليل احتباس السوائل، ودعم صحة القلب.

كما أن الأطعمة الدافئة الصحية تساهم في تنشيط الدورة الدموية والشعور بالراحة دون الإضرار بالصحة.



وجبات صحية لمرضى ضغط الدم



وتقدم الدكتورة هدى، في السطور التالية، مجموعة من الوجبات الصحية التي تصلح لمرضى ضغط الدم خلال الشتاء.



1. شوربة العدس

تُعد شوربة العدس من أفضل الوجبات الشتوية لمرضى ضغط الدم. فهي غنية بالألياف والبروتين النباتي، وتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

العدس يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساهمان في تنظيم ضغط الدم.

يُفضل تحضيرها بدون مكعبات مرق جاهزة، مع الاعتماد على البصل، الثوم، الكمون، والكركم لإضافة نكهة صحية.



2. شوربة الخضار المتنوعة

شوربة الخضار خيار مثالي وخفيف، خاصة إذا تم تحضيرها من الكوسة، الجزر، البروكلي، السبانخ، والبطاطس الحلوة.

هذه الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون بدلًا من الزبدة، مع تقليل الملح قدر الإمكان واستبداله بالأعشاب الطبيعية.



3. الفاصوليا البيضاء بالطماطم

وجبة شتوية مشبعة ومناسبة لمرضى الضغط، إذ تحتوي الفاصوليا البيضاء على الألياف والبوتاسيوم، مما يساعد على تقليل ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

تُطهى بالطماطم الطازجة، الثوم، والبصل مع القليل من زيت الزيتون، دون إضافة ملح زائد أو دهون مشبعة.

وجبات عشاء صحية



4. السمك المشوي مع الخضار

الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون غنية بأحماض أوميغا 3 التي تقلل الالتهابات وتساهم في خفض ضغط الدم.

في الشتاء، يمكن تقديم السمك المشوي مع خضار مطهية على البخار مثل البروكلي أو القرنبيط، مع عصير الليمون والثوم كتوابل طبيعية صحية.



5. البطاطس المشوية

البطاطس من أفضل الخيارات الشتوية، فهي غنية بالبوتاسيوم والألياف وتساعد على تنظيم ضغط الدم.

يمكن شويها في الفرن مع رشة زعتر بدلًا من الملح، وتُقدَّم كوجبة خفيفة أو طبق جانبي مغذٍ.



6. الحمص المطهو بزيت الزيتون

الحمص مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف، ويُعد وجبة دافئة ومناسبة في الشتاء.

يُطهى مع الثوم، الكمون، والكزبرة، مع استخدام زيت الزيتون بكميات معتدلة، مما يجعله خيارًا صحيًا وآمنًا لمرضى ضغط الدم.



نصائح غذائية مهمة لمرضى الضغط في الشتاء

تجنب الأطعمة المعلبة والمخللات لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم.

الإكثار من شرب الماء والمشروبات العشبية الدافئة غير المحلاة.

استخدام الأعشاب والتوابل الطبيعية بدلًا من الملح.

تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة ومتوازنة.

الحرص على الحركة اليومية حتى في الجو البارد.



اتباع نظام غذائي شتوي صحي لا يعني الحرمان، بل هو اختيار ذكي لأطعمة تمنح الدفء والطاقة وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار ضغط الدم. ومع الالتزام بالوجبات الصحية، وتقليل الملح، وزيادة الخضروات والبروتينات الصحية، يمكن لمرضى ضغط الدم الاستمتاع بفصل الشتاء دون القلق من المضاعفات الصحية.

