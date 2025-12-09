مسيرة أمريكية تستهدف قياديين من تنظيم القاعدة في مأرب باليمن

18 حجم الخط

أفادت مصادر يمنية بأن مسيرة أمريكية نفذت غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب شمال محافظة مأرب. واستهدفت العملية قياديين بارزين في التنظيم، في خطوة وصفتها المصادر بأنها تأتي ضمن جهود واشنطن لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

تفاصيل الاستهداف الأمريكي لتنظيم القاعدة باليمن

وذكرت المصادر أن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع مخفية ومحصنة يستخدمها تنظيم القاعدة، في مناطق نائية شمال مأرب، دون الكشف عن أسماء القياديين المستهدفين. وأشارت المصادر إلى أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة لضمان دقة الضربات وتقليل المخاطر على المدنيين.

جهود أمريكية مستمرة لمكافحة القاعدة في اليمن

تأتي هذه الضربة في سياق جهود أمريكية متواصلة لملاحقة قيادات تنظيم القاعدة في اليمن، والتي تشهد في السنوات الأخيرة نشاطًا متزايدًا في بعض المناطق النائية. وتعد مأرب مركزًا إستراتيجيًّا للتنظيم، ما يجعل أي تحركات قيادييه هدفًا محتملًا للطائرات الأمريكية.

تأثير العملية الأمريكية في الأمن المحلي والتحذيرات المستقبلية

من المتوقع أن تعزز العملية الضغوط على التنظيم باليمن، وقد تؤدي إلى عمليات انتقامية محتملة، بحسب مراقبين محليين. وتحث السلطات والمصادر المحلية على توخي الحذر في المناطق المحيطة بالاستهداف لحماية المدنيين وتجنب أي حوادث جانبية.

