مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة بغارة لمسيرة أمريكية على اليمن

تنظيم القاعدة، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت دراجة نارية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا على متنها من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي.

مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة بغارة لمسيرة جوية أمريكية على اليمن



ونقلت التقارير عن مصدر في الإدارة المحلية في محافظة مأرب، قوله: "أصابت طائرة أمريكية مسيرة دراجة نارية تقل رجلين، يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة، شرق مأرب، عاصمة المحافظة. وأسفرت الضربة عن مقتلهما.



جاء هذا الهجوم بطائرة بدون طيار، عقب مقتل خبير المتفجرات التابع لتنظيم القاعدة والمعروف باسم كمال السناني في غارة جوية شرق مدينة مأرب في اليمن في 23 ديسمبر.

غارات أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة

وأسفرت غارة جوية مماثلة في 9 ديسمبر الماضي في نفس المنطقة عن مقتل عضو آخر في تنظيم القاعدة يُعرف باسم أبو عبيدة الحضرمي، وعضو في جهاز الأمن التابع لهذا التنظيم الإرهابي يُدعى أنيس الحسالي.

ويشار إلى أن تنظيم القاعدة يستغل الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة، التي سيطرت على شمال البلاد، لتوسيع نفوذه ووجوده في أجزاء من اليمن، مستهدفا الجيش اليمني وقوات الأمن، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا بينهم.

