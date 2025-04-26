قصف أمريكي جديد لمواقع الحوثيين في مأرب وصنعاء وصعدة ومقتل القيادي أبو محسن الرصاص

جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم السبت، غاراتها الجوية على مواقع جماعة “الحوثيين” في اليمن، مستهدفةً محافظات مأرب وصنعاء وصعدة، ضمن حملة عسكرية مستمرة للشهر الثاني على التوالي.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للجماعة أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ7 غارات مديرية مدغل في مأرب، و5 غارات مديرية نهم في صنعاء".

ولم تُقدَّم تفاصيل إضافية حول الخسائر.

وفي محافظة صعدة، معقل الجماعة شمال غربي البلاد، أفادت الوكالة بمقتل مدني وإصابة آخر جراء قصف أمريكي استهدف منزلًا في مديرية سحار، بالإضافة إلى 4 غارات على منطقة طخية في مديرية مجز الحدودية مع السعودية.



وفي الحديدة، تعرضت مناطق شمال وشرق المدينة لـ10 غارات، توزعت بين مديرية باجل (6 غارات) ومنطقة رأس عيسى في مديرية الصليف (4 غارات).

كما استهدف قصف جوي محافظة المحويت ومديرية بني مطر في صنعاء.

كما أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بمقتل القيادي الحوثي أبو محسن الرصاص بغارة أميركية في بمديرية مجزر شمال مأرب.



وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد كشف، الخميس الماضي، عن تنفيذ القوات الأمريكية أكثر من 1200 غارة وقصف بحري على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس، منها 260 غارة خلال الأسبوع الجاري.



ويوم الاثنين، أعلنت الجماعة مقتل 12 مدنيًا وإصابة 30 آخرين إثر قصف على حي وسوق شعبية في صنعاء، بينما سقط 80 قتيلًا و150 جريحًا الجمعة الماضي، في غارات على ميناء رأس عيسى بالحديدة، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ"أنصار الله".



وسبق أن أعلنت الجماعة، في مارس الماضي، توسيع نطاق حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ردًا على الضربات الجوية الأمريكية، التي أدت حينها إلى مقتل 53 شخصًا وإصابة 98 آخرين.



وفي سياق متصل، أكدت الجماعة أنها نفذت منذ نوفمبر 2023 أكثر من 1250 هجومًا صاروخيًا وبالطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، دعمًا للفصائل الفلسطينية في غزة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.