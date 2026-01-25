الأحد 25 يناير 2026
خارج الحدود

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام تصل الشرق الأوسط

حاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت الشرق الأوسط.

ويوم الخميس الماضي، نقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، عن مسئولين قولهم: إن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في المحيط الهندي ويتوقع وصولها منطقة الشرق الأوسط خلال أيام.

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن يتوقع وصولها إلى الشرق الأوسط خلال أيام 

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن توجيه وزارة الدفاع الأمريكية بتحريك حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، يرافقها عدد من المدمرات، من بحر الصين الجنوبي باتجاه الشرق الأوسط.

وأفادت مراسلة قناة "Newsnation" بأن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية الأمريكية يو إس إس أبراهام ومجموعتها الضاربة تبحر نحو الشرق الأوسط مغادرة بحر الصين الجنوبي.

الضربات الأمريكية على إيران 

وذكرت مراسلة القناة في البيت الأبيض كيلي ماير عن مصدر لم تسمه في صفحتها على منصة "X" أن "الولايات المتحدة تنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية من بحر الصين الجنوبي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية".

وأضافت أن نقل المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط- وسط توتر مع ايران - سيستغرق أسبوعا أو ما شابه حتى يكتمل.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المؤشرات على استمرار استعدادات واشنطن لخيارات عسكرية محتملة، خصوصًا في ما يتعلق بالملف الإيراني، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حاولت تهدئة المخاوف من اندلاع مواجهة وشيكة، من دون أن تغلق الباب أمام جميع السيناريوهات.

