إسرائيل تعلن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل محدود لعبور الأفراد

معبر رفح، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنه سيتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.

وأوضح المكتب أن إسرائيل ستفتح معبر رفح في غزة فور استكمال العملية الرامية إلى العثور على جثمان الرهينة ران غفيلي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أفاد، في وقت سابق مساء أمس الأحد، بأن الجيش يبحث عن رفات ران غفيلي، آخر رهينة لا يزال في قطاع غزة، في مقبرة شمالي غزة.

ووفق المكتب: "العملية تتم في مقبرة شمالي غزة، وتشمل جهود بحث مكثفة، مع الاستخدام الكامل لكل المعلومات الاستخباراتية المتوافرة. وسيتواصل هذا الجهد ما دام ذلك ضروريا".

وذكر موقع "القناة 12" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "يجري حاليا عملية واسعة النطاق للعثور على ران غفيلي".

وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي حاليا على افتراض أن غفيلي دفن شرق الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن "العملية الواسعة قد تستغرق عدة أيام".

وكانت حركة حماس قد كشفت أنها "زودت الوسطاء بكافة التفاصيل والمعلومات المتوافرة لدينا بشأن مكان وجوده. وما يؤكد صحة كلامنا هو أن إسرائيل تجري حاليا عمليات بحث في موقع محدد".

وأكدت: "تعاملنا مع ملف الرهائن والجثث بشفافية كاملة، وأنجزنا كل ما هو مطلوب منا بناء على اتفاق وقف إطلاق النار".

