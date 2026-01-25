العراق، عودة نوري المالكي لرئاسة الوزراء وانتفاضات شيعية لدعم إيران

18 حجم الخط

نوري المالكي، حصل رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، على موافقة قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية لاختياره مرشحًا لرئاسة الوزراء، بوصفها صاحب الكتلة الأكبر برلمانيًا، وبذلك عاد إلى منصبه الذي شغله مرتين.

ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء العراق

وقال الإطار التنسيقي الشيعى، في بيان بعد اجتماع أعضائه، مساء أمس السبت، إنه بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ليكون مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة.

حزب الله العراق يعلن استعداده لحرب شاملة دعما لإيران

وعلى صعيد تأثر العراق بالأحداث الإقليمية المتوترة، أصدر الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" في العراق الحاج أبو حسين الحميداوي، بيانا مساء الأحد، دعا من خلاله للاستعداد إلى حرب شاملة دعما وإسنادا لإيران.

كتائب حزب الله: إيران حصن الأمة وعزتها

وقال الحاج أبو حسين الحميداوي في بيانه: “نتوجه بندائنا إلى الإخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها وإلى كل من يملأ الإيمان قلبه ويحبّ الله ورسوله، ويوقن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلى كل من يأبى أن تتسيد جبهة الكفر والنفاق على أهل الإيمان والعدل، بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران”.

وأضاف أن “إيران حصن الأمة وعزتها والتي وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جانب المستضعفين وجميع القضايا الحقة لأمة محمد ولم تبال لمذهب أو لون أوعرق”.

الحاج أبو حسين الحميداوي: الحرب على إيران لن تكون نزهة بل ستذوقون فيها ألوان الموت

وتابع الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" قائلا: “تجتمع اليوم قوى الضلالة من صهاينة الأرض وعتاتها لمحاولة إخضاعها بل لتدميرها ونسف كل الثوابت القيمية والأخلاقية على وجه البسيطة”.

وأردف بالقول: “وإذ نشدد على ضرورة دعمها من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنوا، نؤكد للأعداء أن الحرب على الجمهورية لن تكون نزهة بل ستذوقون فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية وسنلقي الرعب في قلوبكم”.

التوترات الإقليمية الراهنة وعلى رأسها ملف إيران

واختتم الحاج أبو حسين الحميداوي بيانه بالقول: “نقول لإخوتنا المجاهدين الأعزاء أن يستعدوا ميدانيا لذلك، وأن يوطنوا أنفسهم على إحدى الحسنيين لا سيما إذا ما أعلن الجهاد من المراجع الكرام لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية، دفاعا عن أهل الإسلام وبيضته”.

وصدر البيان في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وعلى رأسها ملف إيران، وخطر وقوع مواجهات مجددا بين أمريكا وإسرائيل مع طهران.

