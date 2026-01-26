الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

فرع ثقافة الفيوم يحتفل بالعيد الـ 74 للشرطة

احتفالات فرع ثقافة
احتفالات فرع ثقافة الفيوم بعيد الشرطة، فيتو
نظم فرع ثقافة الفيوم احتفالًا أمس بمناسبة عيد الشرطة المصرية 74، أقيم الاحتفال بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية، ونواب البرلمان، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، ونخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين، وعدد كبير من أبناء المحافظة.

 عيد الشرطة يجسد معنى التضحية

وقالت ياسمين ضياء، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، إن عيد الشرطة مناسبة وطنية عزيزة تجسد معاني التضحية والفداء، والثقافة والأمن شريكان أساسيان في بناء الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن، وتنظيم الاحتفالية بديوان عام المحافظة يعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة.

الأمن أساس الحياة 

وقال كامل غطاس، سكرتير عام محافظة الفيوم، إن الأمن هو أساس الحياة الكريمة، وأن تضحيات رجال الشرطة ستظل محل تقدير واعتزاز من جميع أبناء الوطن.

 فقرات الاحتفال بأعياد الشرطة 

وتضمنت الاحتفالية فقرات شعرية وفنية وطنية  عبرت عن الهوية المصرية والانتماء للوطن، وقدمت فرقة الكورال مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها «سينا يا سينا»، و«يا أغلى اسم في الوجود»، إلى جانب أغنية «يا بلادي يا أحلى البلد يا بلادي» بصوت بسنت عادل، وأغنية «فات الكتير يا بلدنا»، لتتوالى الفقرات التي مزجت بين الفن والوطنية.

احتفالات الشرطة والمحافظة

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رافقة اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـــ 74 للشرطة.

 

فرع ثقافة الفيوم يستعد لإحياء ليالي رمضان

تستمر 3 أيام، فرع ثقافة الفيوم ينظم قافلة شاملة بقرية الروضة

قال محافظ الفيوم: "إن جنود مصر هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، مشيرًا أن مصرنا الغالية تعيش في أمانٍ وسلام، بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الشرفاء، موجهًا التحية لشهداء الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عنه وتحقيق أمنه واستقراره، وحماية مقدراته وأراضيه.

