التايم الأمريكية: عدد قتلى اضطرابات إيران يتجاوز 30 ألف شخص

ذكرت مجلة تايم الأمريكية أن “عدد القتلى نتيجة الاضطرابات التي هزت إيران لعدة أيام قد يتجاوز 30 ألف شخص” - على حد قولها.

أكبر الاحتجاجات في إيران

وأضافت المجلة، نقلًا عن مسؤولين في قطاع الصحة، أن ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما قتلوا على يد قوات الأمن الإيراني في يومي 8 و9 يناير وحدهما، خلال أكبر الاحتجاجات في الموجة الحالية.

عدد القتلى تجاوز قدرة السلطات على التعامل

وأشار المسئولون إلى أن عدد القتلى في هذين اليومين تجاوز قدرة السلطات على التعامل مع الجثث، حيث نفدت أكياس الجثث واضطرت الجهات الرسمية لاستخدام الشاحنات بدلًا من سيارات الإسعاف.

أزمة اقتصادية حادة

وانطلقت الاحتجاجات في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة أزمة اقتصادية حادة، وبدأت بحركة واسعة من التجار قبل أن تتوسع لتشمل المدن الرئيسية، قبل أن تقمعها السلطات الإيرانية.

من جهتها، اعتبرت القيادة في طهران أن الاحتجاجات مؤامرة خارجية، موجهة من إسرائيل والولايات المتحدة، لتحميلها مسؤولية وفاة آلاف المحتجين.

نائب قائد الحرس الثوري يحذر واشنطن والاحتلال الإسرائيلي من مهاجمة إيران

وعلى الجانب الأخر حذر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد أحمد وحيدي، أمس السبت، الولايات المتحدة و"إسرائيل" من مهاجمة الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن إيران باتت قادرة على رد أي عدوان.

وبحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات وحيدي خلال "مؤتمر إحياء ذكرى 12 ألف شهيد في محافظة أذربيجان الغربية"، والذي عقد بمدينة أرومية.

وحيدي: إيران وطن لجميع القوميات

وأضاف وحيدي: أذربيجان كانت وستبقى نقطة ارتكاز صمود الشعب الإيراني، وتلاحم الأتراك والأكراد في هذه المنطقة يؤكد أن إيران وطن لجميع القوميات.

وتابع: القيادة الإيرانية تقف إلى جانب الشعب، ولا تتراجع أمام الظلم، ولا ترتعد أمام المستكبرين، بل إن المستكبرين هم من يرتعدون.

