الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

التايم الأمريكية: عدد قتلى اضطرابات إيران يتجاوز 30 ألف شخص

الاضطرابات التي هزت
الاضطرابات التي هزت إيران
18 حجم الخط

ذكرت مجلة تايم الأمريكية أن “عدد القتلى نتيجة الاضطرابات التي هزت إيران لعدة أيام قد يتجاوز 30 ألف شخص” - على حد قولها. 

أكبر الاحتجاجات في إيران

وأضافت المجلة، نقلًا عن مسؤولين في قطاع الصحة، أن ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما قتلوا على يد قوات الأمن الإيراني في يومي 8 و9 يناير وحدهما، خلال أكبر الاحتجاجات في الموجة الحالية.

عدد القتلى تجاوز قدرة السلطات على التعامل

وأشار المسئولون إلى أن عدد القتلى في هذين اليومين تجاوز قدرة السلطات على التعامل مع الجثث، حيث نفدت أكياس الجثث واضطرت الجهات الرسمية لاستخدام الشاحنات بدلًا من سيارات الإسعاف.

أزمة اقتصادية حادة

وانطلقت الاحتجاجات في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة أزمة اقتصادية حادة، وبدأت بحركة واسعة من التجار قبل أن تتوسع لتشمل المدن الرئيسية، قبل أن تقمعها السلطات الإيرانية.

من جهتها، اعتبرت القيادة في طهران أن الاحتجاجات مؤامرة خارجية، موجهة من إسرائيل والولايات المتحدة، لتحميلها مسؤولية وفاة آلاف المحتجين. 

نائب قائد الحرس الثوري يحذر واشنطن والاحتلال الإسرائيلي من مهاجمة إيران

وعلى الجانب الأخر حذر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد أحمد وحيدي، أمس السبت، الولايات المتحدة و"إسرائيل" من مهاجمة الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن إيران باتت قادرة على رد أي عدوان. 

وبحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات وحيدي خلال "مؤتمر إحياء ذكرى 12 ألف شهيد في محافظة أذربيجان الغربية"، والذي عقد بمدينة أرومية.

وحيدي: إيران وطن لجميع القوميات

وأضاف وحيدي: أذربيجان كانت وستبقى نقطة ارتكاز صمود الشعب الإيراني، وتلاحم الأتراك والأكراد في هذه المنطقة يؤكد أن إيران وطن لجميع القوميات. 

وتابع: القيادة الإيرانية تقف إلى جانب الشعب، ولا تتراجع أمام الظلم، ولا ترتعد أمام المستكبرين، بل إن المستكبرين هم من يرتعدون. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هزت إيران إيران أكبر الاحتجاجات في إيران القائد العام للحرس الثوري الايراني الولايات المتحدة طهران السلطات الايرانية

مواد متعلقة

نائب قائد الحرس الثوري يحذر واشنطن والاحتلال الإسرائيلي من مهاجمة إيران

الحرس الثوري يعلن إفشال مؤامرة نفذتها 10 أجهزة مخابرات ضد إيران

تركيا: مؤشرات على استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران

إعلام عبري: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة بسبب إيران

إعلام عبري: احتمال عملية أمريكية في إيران لا يزال قائما وإسرائيل تتأهب

رويترز: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو لتحقيق عاجل في احتجاجات إيران
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

أحمد الرافعي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد أن القراءة لا تموت (فيديو)

3 أسماء مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول

زغلول صيام يكتب: هل ضريبة المحمول أهم من دعم المصانع الرياضية يا رئيس الوزراء؟! أين تذهب ملايين الدولارات؟!

بعد بيان إدارة the voice، أحمد سعد يوجه رسالة للجمهور السعودي

خبير استراتيجي: تأجير الجولان 25 عامًا بداية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لممر داوود

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية