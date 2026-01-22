الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا ترحب بمبادرة العراق بنقل مقاتلي داعش إلى سجون على أراضيها

الجيش العراقي
الجيش العراقي
18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ترحب بمبادرة حكومة بغداد احتجاز إرهابيي داعش المنقولين من سوريا في منشآت آمنة في العراق.

أمريكا ترحب بمبادرة العراق بنقل مقاتلي داعش إلى سجون على أراضيها


ومن جانبها ذكرت رئاسة وزراء العراق، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أكد ضرورة التعاون من أجل تثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن قرار نقل إرهابيي داعش من سوريا إلى العراق يمثل خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الدفاع عن الأمن القومي، مؤكدًا أن القرار لم يتخذ إلا بعد دراسة معمقة، وأن الإجراءات القضائية بحق هؤلاء بدأت بالفعل.

نقل إرهابيي داعش من سوريا إلى العراق هو خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي العراقي

وقال العوادي، في تصريح للإعلام الرسمي وتابعته “دجلة نيوز”، إن “نقل إرهابيي داعش من سوريا هو خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي العراقي”، مبينا أن “الأحداث تتطور في سوريا بسرعة وتختزل بأيام فقط، وهذا يستدعي قرارات مهمة لا تقبل التأجيل تنظر للمستقبل الأمني وتستعد له بخطوات فاعلة”.

لا يمكن التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها بسوريا

وأضاف “لا يمكن التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها بسوريا”، موضحا أنه “كان للعراق ان يتخذ قراره الحاسم كدولة وحكومة قادرة على حماية أمنها القومي وتحمل الصعاب وإثبات ان المؤسسات العراقية المختصة قادرة على تحمل المسؤولية وهي قادرة فعلًا”.

وأضاف “لا نتفق مع حملات التخويف ولكن نتفهم أسبابها”، معربًا عن أمله ان “تستبدل بحملات الثقة والاستعداد وإثبات القدرة على القيام بأي عمل يصب بصالح حماية أرض العراق وشعبه”.

إجراءات التعامل مع إرهابيي داعش 

وأكد أن “الحكومة تعي جيدًا مكامن القوة والضعف في مثل هذه القرارات ولا تتخذ القرارات بصورة غير خاضعة للدراسة ووجود القدرة على القيام بما هو أكبر من مجرد احتجاز سجناء”، لافتا الى ان “إجراءات التعامل مع إرهابيي داعش بدأت بالفعل من بيان مجلس القضاء، ناهيك عن دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية وإدارة السجون وغيرها التي يقع على عاتقها وضع استراتيجية فعالة لتطبيق القانون على المستقدمين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمريكا سوريا العراق داعش الولايات المتحدة

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: نزوح 134 ألف شخص في شمال شرق سوريا جراء الاشتباكات

أول تعليق لـ العراق على نقل سجناء داعش إليه من سوريا

ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

عاهل المغرب يغلق باب الفتنة، بيان من الملك محمد السادس حول أحداث أمم أفريقيا

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الإسماعيلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويخسر من المقاولون بثنائية

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل يجوز تصدير الكلاب الضالة للدول التي تأكلها؟ أزهري يعلن مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية