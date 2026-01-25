الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال: الهجوم الأمريكي على إيران غير محدد ومرهون بقرار ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو
18 حجم الخط

إيران وإسرائيل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن تصريحات رئيس الأركان فى جيش الاحتلال، قوله: أن موعد تنفيذ أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة ضد إيران لم يُحدد بعد، وأن الأمر مرتبط بشكل كامل بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن أي خطوات عسكرية ستتم وفق تقديرات دقيقة للتوقيت والمخاطر.

واشنطن لم تحدد جدولًا زمنيًا للهجوم العسكري المحتمل على إيران

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي خلال تصريحات نقلتها الهيئة، إن واشنطن لم تحدد جدولًا زمنيًا للهجوم العسكري المحتمل على إيران، مؤكّدًا أن القرار النهائي مرتبط بالسياسات الأمريكية وتقديرات الرئيس ترامب بشأن الأمن الإقليمي، وهو ما يجعل أي توقيت للهجوم قائمًا على تقديرات أمريكية أولًا وليس على حسابات إسرائيلية فقط.

الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الأمريكية والإسرائيلية تواصل رفع مستويات الاستعداد ومتابعة التطورات على الأرض، مع مراقبة دقيقة للأنشطة الإيرانية في المنطقة، بما يشمل الصواريخ الباليستية والتواجد العسكري في الخليج.

 

وحذر محللون من أن أي هجوم محتمل على إيران قد يترتب عليه تداعيات واسعة على الأمن الإقليمي والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز، مؤكدين أن أي قرار سيُتخذ بعد دراسة دقيقة لكل السيناريوهات الممكنة، مع متابعة ردود الفعل الدولية قبل الشروع في أي تحرك عسكري.

في وقت سابق، قال ترامب إن "أسطولا حربيا أمريكيا يتحرك باتجاه إيران، ونأمل ألا نضطر لاستخدامه"، مجددا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

التايم الأمريكية: عدد قتلى اضطرابات إيران يتجاوز 30 ألف شخص

نائب قائد الحرس الثوري يحذر واشنطن والاحتلال الإسرائيلي من مهاجمة إيران

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إيران ترامب الرئيس الأمريكى ايران وإسرائيل رئيس الأركان الإسرائيلي مضيق هرمز

مواد متعلقة

الحرس الثوري يعلن إفشال مؤامرة نفذتها 10 أجهزة مخابرات ضد إيران

تركيا: مؤشرات على استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران

ترامب يعلن توجيه "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران

الحرس الثوري الإيراني مهددًا ترامب: نحن في ذروة جاهزيتنا

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وميلان في الشوط الأول (صور)

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

سقوط الجنرال الخائن، تحقيق مع أكبر قادة الجيش الصيني بتهمة تسريب أسرار نووية إلى أمريكا

أخبار الفن اليوم: معرض الكتاب يسجل إقبالا تاريخيا في دورته السابعة والخمسين.. أحمد العوضي يرقص مع رحمة محسن في مسلسل علي كلاي.. ونيللي كريم تكشف كواليس تصوير مسلسل على قد الحب

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيف تُؤدَّى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

المزيد
الجريدة الرسمية