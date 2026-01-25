جيش الاحتلال: الهجوم الأمريكي على إيران غير محدد ومرهون بقرار ترامب

18 حجم الخط

إيران وإسرائيل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن تصريحات رئيس الأركان فى جيش الاحتلال، قوله: أن موعد تنفيذ أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة ضد إيران لم يُحدد بعد، وأن الأمر مرتبط بشكل كامل بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن أي خطوات عسكرية ستتم وفق تقديرات دقيقة للتوقيت والمخاطر.

واشنطن لم تحدد جدولًا زمنيًا للهجوم العسكري المحتمل على إيران

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي خلال تصريحات نقلتها الهيئة، إن واشنطن لم تحدد جدولًا زمنيًا للهجوم العسكري المحتمل على إيران، مؤكّدًا أن القرار النهائي مرتبط بالسياسات الأمريكية وتقديرات الرئيس ترامب بشأن الأمن الإقليمي، وهو ما يجعل أي توقيت للهجوم قائمًا على تقديرات أمريكية أولًا وليس على حسابات إسرائيلية فقط.

الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الأمريكية والإسرائيلية تواصل رفع مستويات الاستعداد ومتابعة التطورات على الأرض، مع مراقبة دقيقة للأنشطة الإيرانية في المنطقة، بما يشمل الصواريخ الباليستية والتواجد العسكري في الخليج.

وحذر محللون من أن أي هجوم محتمل على إيران قد يترتب عليه تداعيات واسعة على الأمن الإقليمي والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز، مؤكدين أن أي قرار سيُتخذ بعد دراسة دقيقة لكل السيناريوهات الممكنة، مع متابعة ردود الفعل الدولية قبل الشروع في أي تحرك عسكري.

في وقت سابق، قال ترامب إن "أسطولا حربيا أمريكيا يتحرك باتجاه إيران، ونأمل ألا نضطر لاستخدامه"، مجددا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

