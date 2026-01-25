الأحد 25 يناير 2026
رياضة

شاهد، ثلاثية يوفنتوس في مرمى نابولي بالدوري الإيطالي (فيديو)

الدوري الإيطالي، حقق فريق يوفنتوس الفوز على  ضيفه نابولي بثلاثة أهداف دون مقابل، في قمة مباريات الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أليانز، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”. 

أحرز هدف التقدم ليوفنتوس اللاعب جوناثان ديفيد في الدقيقة 22، فيما أحرز كينان يلدز الهدف الثاني في الدقيقة 77، ثم أحرز اللاعب 86، فيليب كوستيتش الهدف الثالث في الدقيقة 86 من اللقاء.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد نابولي

https://x.com/i/status/2015500567766766055

فيما، أعلن كل من أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلة فريقيهما للمواجهة وجاءت على النحو التالي:

تشكيل يوفنتوس ضد نابولي

دخل يوفنتوس مباراته أمام نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: بيير كالولو – جيلسون بريمر – لويد كيلي.

خط الوسط الدفاعي: أندريا كامبياسو – خيفرين تورام – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني.

خط الوسط الهجومي: كينان يلدز – فرانشيسكو كونسيساو.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد.

تشكيل نابولي ضد يوفنتوس

فيما دخل فريق نابولي مباراته أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: بوكيما – بونجورنو – جيسوس.

خط الوسط: دي لورينزو – ستانيسلاف لوبوتكا – سكوت ماكتوميناي – سبينازولا.

خط الوسط الهجومي: إيلماس – فيرجارا.

الهجوم: راسموس هويلوند.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد نابولي، حامل اللقب، عند 43 نقطة في المركز الثالث.

الجريدة الرسمية