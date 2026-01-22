الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

يوفنتوس يتغلب على بنفيكا بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس
يوفنتوس
دوري أبطال أوروبا، حقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز علي نظيره بنفيكا البرتغالي بثنائية نظيقة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

وسجل هدفي فوز فريق يوفنتوس كل من تورام في الدقيقة 55 ومكيني في الدقيقة 64.

تشكيل يوفنتوس ضد بنفيكا

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: كالولو، بريمير، كيلي، كامبياسو.

خط الوسط: لوكاتيلي، تورام، ماكيني

خط الهجوم: ميريتي، يلديز، ديفيد.

وبتلك النتيجة يحتل نادي يوفنتوس المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة،، في حين أن بنفيكا لديه 6 نقاط فقط ويحتل المركز التاسع والعشرين في جدول البطولة في الوقت الحالي.

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم كالتالي:

1.    آرسنال الإنجليزي (21 نقطة)

2.    ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)

3.    بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)

4.    توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)

5.    باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)

6.    سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)

7.    مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)

8.    أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)

9.    إنتر الإيطالي (12 نقطة)

10.    أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)

11.    ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

12.    بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)

13.    نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)

14.    تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)

15.    برشلونة الإسباني (10 نقاط)

16.    مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)

17.    يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)

18.    جلطة سراي التركي (9 نقاط)

19.    باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)

20.    موناكو الفرنسي (9 نقاط)

21.    آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

22.    أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)

23.    نابولي الإيطالي (8 نقاط)

24.    كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)

25.    كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)

26.    كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)

27.    بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)

28.    بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

29.    بافوس القبرصي (6 نقاط)

30.    سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)

31.    أياكس الهولندي (6 نقاط)

32.    أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)

33.    فرانكفورت الألماني (4 نقاط)

34.    سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)

35.    فياريال الإسباني (نقطة واحدة)

36.    كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

