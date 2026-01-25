18 حجم الخط

ثمة نقاش دائر منذ أسابيع حول ما تحتاجه البلاد الآن، هل هو حكومة جديدة، أم سياسات اقتصادية جديدة؟ الذين يريدون حكومة جديدة يرون أن الحكومة الحالية برئيسها موجودة منذ سنوات وقدمت كل ما لديها ولن يكون في مقدورها تقديم جديد، أما الذين يطالبون بسياسات اقتصادية جديدة فهم يرون أن السياسات القائمة تسببت في آلام كبيرة للأغلب الأعم من الناس، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة..

لكنني أرى أنه قبل الحكومة الجديدة والسياسات الاقتصادية الجديدة فإننا نحتاج للانحياز للأقل قدرة في المجتمع وفى مقدمتهم بالطبع الفقراء.

إذا انتهجنا الانحياز للفقراء سوف تتبدل الأحوال في البلاد إلى الأفضل وستتغير أمور كثيرة.. ستتغير الحكومة بشكل يضمن وجود وزراء يهمهم تحسين أحوال الطبقات الأكثر احتياجا والأقل قدرة، ولن يبالوا بضغوط الطبقات الأغنى في المجتمع لتسيير الأمور بما يحقق لهم الرفاهية أو المزيد منها..

وسوف تتبدل السياسات الاقتصادية وسيحل محلها سياسات لا ترمى إلى مزيد من الجباية الضريبية ورفع الأسعار للخدمات الحكومية، ولمزيد من الأعباء المعيشية، وسنختار قرارات اقتصادية لا تلقى بعبء مشاكلنا الاقتصادية على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

جربوا ذلك ولو من سبيل التغيير ولن نندم.

