منذ اندلاع انتفاضة يناير وكرَّست جل جهدي لرصد حقيقة ما حدث وما يحدث أيضا، وبدأته بكتاب: “الساعات الأخيرة في حكم مبارك”، وتلاه مجموعة من الكتب المختلفة والمتنوعة كان آخرها: “صناعة الغلاء في مصر”.. 

وهذا العام صدر لي كتاب جديد: “شخصيات عرفتها عن قرب”.. ولا يعد ذلك الكتاب الجديد استثناء من سلسلة كتبي التي كانت تبحث عن حقيقة ما حدث وما يحدث، أقدمها لمن يقومون بكتابة التاريخ.

فمما تعلمنا أنه لا يمكن رسم صورة شخصية إلا بعد الإلمام بظروف العصر التي نشأت وعاشت فيه، وأن اكتمال معرفة أحداث فترة تاريخية يحتاج إلى معرفة بالشخصيات التي لعبت دورًا فيها، والكتاب الجديد يقدم صورة قلمية لنحو عشرين شخصية سياسية واقتصادية وصحفية عرفتها عن قرب.. 

وهذه الشخصيات هي الرئيس الأسبق مبارك، واللواء عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق، والدكتور أحمد نظيف، والدكتور فاروق العقدة، والسفيرة فايزة أبو النجا، والدكتور يوسف بطرس غالي، والمهندس سامح فهمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، والمهندس إبراهيم شكري.. 

ورئيس مجلس الشيوخ صفوت الشريف، والوزير الأسبق للخارجية عمرو موسى، والدكتور مفيد شهاب، والوزير الأسبق أحمد أبو الغيط، والوزير الأسبق أنس الفقي، والدكتور حسن أبو العنين، والأساتذة محمد حسنين هيكل، وصلاح حافظ، ومكرم محمد أحمد، ومصطفى بهجت بدوي.. 

وقد اخترت هؤلاء الذين عرفتهم عن قرب بالقدر الذي مكني أن أراهم  ورصد ملامح أساسية لشخصياتهم التي كان لها تأثيرها في الأحداث التي عشناها سواء قبل انتفاضة يناير أو بعدها.. وبالطبع قد يقول قائل هناك شخصيات أخرى كان لها تأثيرها، ولكن المعيار الذي اعتمدته في اختياري لشخصيات الكتاب هو المعرفة عن قرب.. 

وكل كتاب وأنتم طيبون.. أما كتابي القادم فسوف يكون مفاجأة.

إرغام!

لا يكفي!

