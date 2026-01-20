18 حجم الخط

منذ أن اقتربت الانتخابات البرلمانية الأخيرة من نهايتها والكلام لا يتوقف عن الحاجة لتغيير حكومي، وبعد أن تشكل البرلمان الجديد زاد هذا الكلام كثافة وانتشارا، وهذا ليس له سوى معني واحد وهو الرغبة المتزايدة في إصلاح الأحوال المعيشية للأغلب الأعم من المواطنين، وما يؤكد ذلك مطالبة البعض برئيس حكومة يكون خبيرا اقتصاديا.



غير أن ذلك لا يكفي لإنهاء معاناة عموم الناس معيشيا.. فقد تأتينا حكومة جديدة وتبقي على السياسات الاقتصادية التي نفذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي تسببت في تلك المعاناة المعيشية..

ولذلك بات كثيرون يطالبون بسياسات اقتصادية جديدة أو مختلفة أو منقحة مع الحكومة الجديدة، ولا يهم إذا كان رئيسها متخصص في الإقتصاد أم لا، فهو يمكنه الاستعانة بطاقم من الوزراء الخبراء في الاقتصاد.. المهم أن تأتي الحكومة بنهج مختلف، بانحياز أكثر عمقا لعموم الناس من الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة الذين تحملوا كثيرا وحان الوقت لإنهاء معاناتهم عملا وليس قولا فقط.



بهذا النهج المختلف سوف يتحقق ما يتطلع إليه عموم الناس من تحسن أحوالهم المعيشية.. أي نحن قبل تغيير الحكومة نحتاج لتغيير البوصلة الاجتماعية التي تسير عليها الحكومة الجديدة..

بل أن تغيير البوصلة الاجتماعية ستجعلنا نختار نوعية معينة من الوزراء تؤمن بالحاجة لسياسات اقتصادية تلبي احتياجات الأغلبية الساحقة من المواطنين، وتنهي معاناتهم المعيشية التي طالت، وتمنحهم نصيبا أكبر من الناتج القومي، وتوفر لهم مظلة حماية اجتماعية تعوضهم عن معاناة السنوات الماضية، وتقيهم من أية معاناة مستقبلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.