مجلس ترامب للسلام

مجلس السلام الذي سعى ترامب لتشكيله من زعماء وقادة عدد من الدول يثير من التساؤلات المختلفة أهمها يتعلق بمهمته، فإن خطة ترامب لغزة تتضمن تشكيل مجلسا برئاسته لحكم غزة خلال فترة انتقالية مدتها سنتين، وهذا ما أقره مجلس الأمن في قراره الخاص بوقف الحرب في غزة، بينما المجلس الذي دعا ترامب لتشكيله ممتد العمر..

والأكثر إثارة أن رئاسته مستمرة أيضا لترامب حتى بعد أن يخرج من البيت الأبيض بانتهاء فترته الرئاسية، فضلا عن أن المجلس الذي أقره مجلس الأمن لم يقضى بأن يدفع العضو فيه اشتراكا سواء لمرة واحدة عند التأسيس أو سنويا، ومجلس ترامب يلزم من يقبل بأن يكون عضوا فيه بدفع مليار دولار..

وقال ترامب إن من يريد امتداد عضويته فيه لأكثر من ثلاث سنوات سيدع مليار ونصف المليار دولار، ثم قال معلومات أخرى فيما بعد إن العضو سيدفع المليار دولار اشتراكا سنويا! ولا يعرف أحد كيف ستنفق هذه الأموال التي سيتم جمعها من أعضائه، خاصة إذا كانت ستكون سنوية، وهل سيتم إعفاء بعض الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية من دفع هذه الرسوم؟!



فهل أنشأ ترامب هذا المجلس لإنهاء حرب غزة وإعادة إعمار القطاع أم أنشأه ليكون بديلا عن الأمم المتحدة؟!

إن ترامب حينما سئل عن اختصاصات هذا المجلس ترك الباب مفتوحا أمام امتدادها إلى خارج غزة بل وخارج منطقة الشرق الأوسط.

ثم كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي الذى سيخلف ترامب حتى ولو كان جمهوريا إزاء هذا المجلس؟! هل سيبقى عليه أم سوف يلغيه؟!

وقبل ذلك كيف ستدار المناقشات داخل هذا المجلس بين أعضائه وتحديدا تجاه الخلافات التي يمكن أن تثور بينهم حول حتى ما يتعلق بإعادة إعمار غزة، خاصة وأن عضويته قد تفتقد التجانس السياسي؟!

