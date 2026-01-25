مستشار وزير الإسكان ورئيس مياه القناة يتفقدان محطة قرى التوطين بالقنطرة شرق

18 حجم الخط

تفقد اللواء هشام السودانى مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، محطة مياه التوطين بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.

مراجعة شروط السلامة

جاء ذلك فى إطار مراجعة شروط السلامة والجودة بجميع مراحل المحطة وضمان استمرارية تقديم الخدمات المقدمة فى قطاع مياه الشرب للمواطنين بالمنطقة وكذلك للمشروعات الاقتصادية المقامة على أرض مدينة القنطرة شرق.

معلومات عن محطة مياه التوطين

جدير بالذكر أن محطة مياه التوطين والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٠٢ ألف م٣/ يوم تغذى قرى التوطين والقنطرة شرق الجديدة والقديمة.

وشهدت الزيارة تفقد مستشار وزارة الإسكان لقطاع المرافق ورئيس مياه القناة لجميع مكونات المحطة لمتابعة إجراءات التشغيل والصيانة داخل المحطة والتأكد من تشغيل المحطة بكامل طاقتها، مشددا على الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة والالتزام بالصيانة الوقائية الدورية للطلمبات.

وفى سياق متصل تمت متابعة جودة المياه المنتجة وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه، والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية هذا بالإضافة إلى جاهزية العاملين بالمحطة وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ لتأمين بيئة العمل بالمحطة.

وشدد اللواء هشام السودانى مستشار وزارة الإسكان لقطاع المرافق على أهمية استمرار أعمال الصيانات الدورية بجميع مراحل المحطة واستبدال أغطية غرف المحابس بأغطية من مادة GRP، وفى هذا الإطار أوضح رئيس مياه القناة أنه جارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأعمال استبدال أغطية المحابس لأغطية من مادة GRP ودورها الفعال فى تحسين جودة المياه المنتجة، هذا بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل ورفع الكفاءة لجميع مكونات المحطة والتى من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء مهندس أحمد رمضان إلى أن الزيارة تأتى فى إطار تقييم الوضع الفنى الراهن لمحطة التوطين.

وأشار الى أن هناك عدة مشروعات تنموية يشهدها مركز ومدينة القنطرة شرق في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، لحل جميع المشكلات الملحة التي تؤرق المواطنين، وانه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة المواطنين والتى توليها الدولة اهتمامًا خاصًا لا سيما في إطار التكليفات الرئاسية بتطوير عدد كبير من القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية، فى اطار خطتها للارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع العمراني والمشروعات الاقتصادية الضخمة المقامة على أرض القنطرة شرق.

