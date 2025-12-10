الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ثقافة الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بمجموعة فعاليات متنوعة

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو
18 حجم الخط

 يواصل فرع ثقافة الإسماعيلية جهوده بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والتوعوية احتفاءً بـاليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن. 

انقلاب سيارة نقل محملة بأطنان من القمح على طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

مكتبة على الراعي تنظم فاعلية بعنوان كلمة حق 

 

نظمت مكتبة "على الراعي بالرياح" فعالية بعنوان "كلمة وحق" لتعريف الأطفال بحقوق الإنسان بطريقة مبسطة وجذابة.  

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

الحديث عن العدل والمساواة 

 

تطرّقت الفعالية لتاريخ الاحتفال العالمي بحقوق الإنسان مثل العدالة والمساواة والكرامة، كما شارك الأطفال بطرح أفكارهم حول حقوقهم الأساسية، منها التعليم والصحة والأمان، بأسلوب خاص ما جعل اللقاء تجربة تفاعلية ممتعة ومليئة بالإبداع. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

ونفذ بيت ثقافة الضبعية، ورشة "كفوف الحقوق" للأطفال بالمعهد الديني الابتدائي، حيث قام المشاركون برسم كفوف أيديهم وكتابة حقوق الإنسان داخلها، لتقديم تجربة تعليمية مبتكرة لتبسيط مفهوم الحقوق. 

 

وفي سياق متصل، واصل برنامج جيل واعٍ وطن أقوى فعالياته، حيث أبدع طلاب مدرسة البطل علي فهمي الابتدائية في رسم لوحات فنية عن الأهرامات ونهر النيل والعلم  والجندي المصري ضمن فعاليات ورشة  "بحبك يا بلدي" بمكتبة القصاصين الثقافية. 

 

وعلى صعيد آخر، أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (409) من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

 

موضوعات مجلة مصر المحروسة 

في مقال رئيس التحرير تترجم الدكتورة هويدا صالح مقالا بعنوان "هل يمكننا اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل؟" للكاتب فيليب بول، الذي يتناول خلاله فكرة الندم على القرارات الماضية. 


ويرى أن الاختيارات تنبع من مجموعة معقدة من العوامل وهي التفكير الواعي، العمليات اللاواعية، وحتى التفاصيل الصغيرة مثل الحالة الجسدية أو ما تم مناقشته قبل اتخاذ القرار. 


ويخلص المقال إلى أنه لا يمكن تغيير الماضي، لكن يمكن للشخص التعلم منه وتحسين القرارات المستقبلية، لأن القرار ليس شيئا يفرض على العالم بل يولد منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقليم القناة وسيناء اقليم القناة وسيناء الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية اليوم العالمى لحقوق الانسان بيت ثقافة الضبعية ثقافة الاسماعيلية حقوق الإنسان

مواد متعلقة

انقلاب سيارة نقل محملة بأطنان من القمح على طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

بـ مقص، تعليم الإسماعيلية تصدر بيانا بشأن التعدي على معلم داخل مدرسة

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

دفاع صغير الإسماعيلية يرد على ادعاءات محامي المتهم (فيديو)

الأكثر قراءة

كأس إنتركونتيننتال، تعادل فلامنجو وكروز أزول 1/1 في الشوط الأول

رئيس الوزراء يكشف عن رؤية جديدة للحكومة بتكليف من السيسي

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

الإدارية تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية وتصعيد وليد شوقي بانتخابات الجولة الأولى للنواب

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم تناول الأدوية لمنع الحيض في شهر رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads