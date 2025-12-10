ثقافة الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بمجموعة فعاليات متنوعة

18 حجم الخط

يواصل فرع ثقافة الإسماعيلية جهوده بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والتوعوية احتفاءً بـاليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

مكتبة على الراعي تنظم فاعلية بعنوان كلمة حق

نظمت مكتبة "على الراعي بالرياح" فعالية بعنوان "كلمة وحق" لتعريف الأطفال بحقوق الإنسان بطريقة مبسطة وجذابة.

جانب من الفعاليات، فيتو

الحديث عن العدل والمساواة

تطرّقت الفعالية لتاريخ الاحتفال العالمي بحقوق الإنسان مثل العدالة والمساواة والكرامة، كما شارك الأطفال بطرح أفكارهم حول حقوقهم الأساسية، منها التعليم والصحة والأمان، بأسلوب خاص ما جعل اللقاء تجربة تفاعلية ممتعة ومليئة بالإبداع.

جانب من الفعاليات، فيتو

ونفذ بيت ثقافة الضبعية، ورشة "كفوف الحقوق" للأطفال بالمعهد الديني الابتدائي، حيث قام المشاركون برسم كفوف أيديهم وكتابة حقوق الإنسان داخلها، لتقديم تجربة تعليمية مبتكرة لتبسيط مفهوم الحقوق.

وفي سياق متصل، واصل برنامج جيل واعٍ وطن أقوى فعالياته، حيث أبدع طلاب مدرسة البطل علي فهمي الابتدائية في رسم لوحات فنية عن الأهرامات ونهر النيل والعلم والجندي المصري ضمن فعاليات ورشة "بحبك يا بلدي" بمكتبة القصاصين الثقافية.

وعلى صعيد آخر، أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (409) من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

في مقال رئيس التحرير تترجم الدكتورة هويدا صالح مقالا بعنوان "هل يمكننا اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل؟" للكاتب فيليب بول، الذي يتناول خلاله فكرة الندم على القرارات الماضية.



ويرى أن الاختيارات تنبع من مجموعة معقدة من العوامل وهي التفكير الواعي، العمليات اللاواعية، وحتى التفاصيل الصغيرة مثل الحالة الجسدية أو ما تم مناقشته قبل اتخاذ القرار.



ويخلص المقال إلى أنه لا يمكن تغيير الماضي، لكن يمكن للشخص التعلم منه وتحسين القرارات المستقبلية، لأن القرار ليس شيئا يفرض على العالم بل يولد منه.

