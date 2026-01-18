بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في انقلاب تروسيكل علي طريق جمصة بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 9 أشخاص في انقلاب تروسيكل علي طريق جمصة بلقاس أمام الطريق الجديد بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة 9 أشخاص في انقلاب تروسيكل علي طريق جمصة بلقاس أمام الطريق الجديد بمحافظة الدقهلية.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين



علي الفور انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف إلي موقع الحادث، وجري نقل المصابين لمستشفي جمصة المركزي.

أسماء المصابين في الحادث



وكشف مصدر طبي عن استقبال 9 مصابين بإصابات ما بين كسور خفيفة وسحجات في حادث طريق جمصة.

وأصيب كل من: "صابرين ح م م" 50 سنة ومقيمة دميانة بلقاس مصابة بكدمة بالصدر سحجات بالذراعين، “امل ع ع” 60 سنة ومقيمة دميانة بلقاس ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “ إيمان م ال” 37 سنة ومقيمة دميانة بلقاس باشتباه كسر بالكتف اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، " ضحي ع ال ب" 40 سنة دميانة بلقاس واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأيضا: “نحمده م م ع” 33 سنة دميانة بلقاس بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، " سناء ا م ا" 32 سنة دميانه بلقاس مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه بكسر بالذراع اليسرى والساق اليسري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، “ وليد ع ا ال” 45 سنة دميانة بلقاس بسحجات وكدمات شديدة بالوجه والكفين، “ عبير ث ال ع” 45 سنة دميانة بلقاس بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجري نقلهم لمستشفي جمصة، و"محمد ا ع ا" 50 سنة دميانة بلقاس

ورفض النقل

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

