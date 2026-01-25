عصائر رمضان 2026، أسعار الجملة في سوق باب البحر (صور)

18 حجم الخط

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026، تزداد حركة البيع والشراء داخل أسواق الجملة، وعلى رأسها سوق باب البحر بمنطقة رمسيس، الذي يُعد أحد أهم مراكز توزيع ياميش رمضان والخامات الغذائية والمشروبات المركزة في مصر.

وفي جولة داخل السوق، رصدنا أحدث أسعار الجملة لعصائر رمضان 2026 والخامات الطبيعية، وسط تنوع كبير في المعروض وأسعار تنافسية تلبي احتياجات التجار والمصانع ومحلات التجزئة.

أسعار جوز الهند بالجملة في سوق باب البحر

يشهد سوق الخامات الغذائية تنوعًا ملحوظًا في منتجات جوز الهند، سواء النص دسم أو الكامل الدسم، وبمناشئ متعددة تشمل إندونيسيا، فيتنام، البرازيل، سريلانكا والهند، مع اختلاف درجات الطحن بين الخشن والناعم، إلى جانب الأصناف الاقتصادية والفلر، ما يمنح التجار بدائل متنوعة حسب الجودة والسعر.

قائمة أسعار جوز الهند النص دسم والكامل الدسم

جوز هند نص دسم إندونيسي شيكارة 25 كيلو: 9500 جنيه

جوز هند نص دسم فيتنامي شيكارة 25 كيلو: 7375 جنيه

جوز هند كامل الدسم إندونيسي (خشن) شيكارة 25 كيلو: 6000 جنيه

جوز هند كامل الدسم إندونيسي (ناعم) شيكارة 25 كيلو: 5300 جنيه

جوز هند كامل الدسم برازيلي (خشن) شيكارة 25 كيلو: 4900 جنيه

جوز هند كامل الدسم برازيلي (ناعم) شيكارة 25 كيلو: 5200 جنيه

جوز هند كامل الدسم فيتنامي (خشن) شيكارة 25 كيلو: 4500 جنيه

جوز هند كامل الدسم فيتنامي (ناعم) شيكارة 25 كيلو: 4700 جنيه

جوز هند كامل الدسم متوسط شيكارة 25 كيلو: 4400 جنيه

جوز هند كامل الدسم اقتصادي شيكارة 25 كيلو: 4200 جنيه

جوز هند نص دسم اقتصادي شيكارة 25 كيلو: 2900 جنيه

أسعار جوز الهند الفلر والأرباج للمصانع

تتوفر أيضًا أصناف الفلر والخشن الرز والأرباج، التي تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية ومحال الحلويات:

جوز هند فلر سريلانكي أو فيتنامي شكارة 35 كيلو: 9500 جنيه

جوز هند فلر فيتنامي شكارة 25 كيلو: 7375 جنيه

جوز هند كامل الدسم سريلانكي (خشن) شكارة 25 كيلو: 6000 جنيه

جوز هند كامل الدسم سريلانكي (ناعم) شكارة 25 كيلو: 6000 جنيه

جوز هند كامل الدسم إندونيسي (خشن رز) شكارة 25 كيلو: 5300 جنيه

جوز هند كامل الدسم إندونيسي (ناعم) شكارة 25 كيلو: 4900 جنيه

جوز هند كامل الدسم فيتنامي (خشن

رز) شكارة 25 كيلو: 5200 جنيه

جوز هند كامل الدسم هندي (خشن) شكارة 25 كيلو: 4500 جنيه

جوز هند كامل الدسم فيتنامي (ناعم) شكارة 25 كيلو: 4700 جنيه

جوز هند كامل الدسم هندي ناعم شكارة 25 كيلو: 4400 جنيه

جوز هند خشن إندونيسي أرباج شكارة 25 كيلو: 4200 جنيه

جوز هند نص دسم إندونيسي شكارة 25 كيلو: 2900 جنيه

أسعار العصائر والمشروبات المركزة في رمضان

بالتزامن مع موسم رمضان، يزداد الطلب على العصائر والمشروبات المركزة التي تعتمد عليها محلات العصائر والمطاعم:

ليمون بالنعناع جركن 10 كيلو: 4500 جنيه

عنب جركن 10 كيلو: 1800 جنيه

بوسي جركن 10 كيلو: 950 جنيها

تمر هندي جركن 10 كيلو: 950 جنيها

سويا سكر جركن 5 كيلو: 730 جنيها

أناناس جركن 5 كيلو: 730 جنيها

مانجو جركن 5 كيلو: 730 جنيها

تفاح جركن 5 كيلو: 730 جنيها

تمر هندي جركن 5 كيلو: 730 جنيها

برتقال جركن 5 كيلو: 730 جنيها

عصائر 600 جم (7 طعم) كرتونة: 730 جنيها

المشروبات الرمضانية الأكثر طلبًا

تشهد المشروبات الرمضانية التقليدية إقبالًا كبيرًا داخل سوق باب البحر:

سوبيا جركن 10 كيلو: 850 جنيها

سوبيا لايت كرتونة 10 كيلو: 850 جنيها

سوبيا فراولة كرتونة 10 كيلو: 850 جنيها

تمر هندي جركن 10 كيلو: 850 جنيها

برتقال جركن 10 كيلو: 850 جنيها

مانجو جركن 10 كيلو: 850 جنيها

تفاح جركن 10 كيلو: 850 جنيها

أسعار الخامات الطبيعية للمشروبات الشعبية

عرق سوس عمان سريع التحضير كرتونة 20 علبة: 525 جنيه

تمر هندي الهادي جديد كرتونة 40 كيلو: 1600 جنيه

عرق سوس سوري شيكارة 50 كيلو: 3250 جنيها

عرق سوس سوري شيكارة 70 كيلو: 4550 جنيها

عرق سوس قصب كرتونة 12.5 كيلو: 2500 جنيه

خروب مجروش جديد شيكارة 25 كيلو: 1250 جنيها

خروب ناعم جديد شيكارة 25 كيلو: 1375 جنيه

دوم مجروش سوداني شيكارة 25 كيلو: 2000 جنيه

دوم ناعم سوداني جديد شيكارة 20 كيلو: 2125 جنيها

كركديه نيجيري شيكارة 25 كيلو: 3125 جنيها

