بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل على طريق تمي الأمديد بالدقهلية

انقلاب موتوسيكل،
انقلاب موتوسيكل، فيتو
18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل علي طريق قرية أبو صير مركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية.

 

إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل على طريق قرية أبو صير مركز تمي الأمديد.

 

نقل المصابين لمستشفى تمي الأمديد 

على الفور انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى تمي الأمديد لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين 

وكشف مصدر طبي عن أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات وهم "رضا  م  م" 15 سنة مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالركبة اليمنى وبالوجه، "محمد  ر ف" 17 سنة مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والرقبة وكدمات بالعين، "وليد س م" 16 سنة بكدمة مع تجمع دموي بالجبهة من الجهة اليمنى وكسر بعظمة الفخذ اليسرى.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

