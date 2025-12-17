بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل على طريق تمي الأمديد بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل علي طريق قرية أبو صير مركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل على طريق قرية أبو صير مركز تمي الأمديد.

نقل المصابين لمستشفى تمي الأمديد

على الفور انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى تمي الأمديد لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وكشف مصدر طبي عن أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات وهم "رضا م م" 15 سنة مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالركبة اليمنى وبالوجه، "محمد ر ف" 17 سنة مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والرقبة وكدمات بالعين، "وليد س م" 16 سنة بكدمة مع تجمع دموي بالجبهة من الجهة اليمنى وكسر بعظمة الفخذ اليسرى.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.