الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسائل اقتصادية وعسكرية، أهداف زيارة كبير مستشاري ترامب إلى ليبيا

بولس وصدام حفتر،
بولس وصدام حفتر، فيتو
18 حجم الخط

استقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول ركن صدام حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة، مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، والوفد المرافق لهما.

صدام حفتر يستقبل مسعد بولس كبير مستشاري ترامب

خلال اللقاء، بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الدائم.

فى ذات السياق، ناقش مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة حفتر، مع مسعد بولس والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت آليات التنسيق والإعداد للنسخة الثانية من المنتدى الليبي– الأمريكى المزمع عقده خلال شهر مايو المقبل بمدينة بنغازي.

صدام حفتر مع الوفد الأمريكى، فيتو
صدام حفتر مع الوفد الأمريكى، فيتو

من جهته مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الليبية لتحقيق الوحدة والاستقرار.

أهداف زيارة مسعد بولس كبير مستشاري ترامب إلى ليبيا

وتابع مسعد بولس، في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، بعد لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الليبية (المنتهية ولايتها)، عبد الحميد الدبيبة، أجرينا نقاشًا مثمرًا ركز على تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الوحدة.

وأضاف بولس، أن الوحدة والاستقرار في ليبيا يمثلان عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات الأمريكية.

تأتي زيارة مسعد بولس، إلى ليبيا في إطار حراك دبلوماسي أمريكي مكثف تشهده ليبيا، حيث يشارك في فعاليات “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026″، مما يعكس الرؤية الأمريكية الجديدة التي تدمج بين دعم الاستقرار السياسي وتطوير الشراكات الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة.

و تندرج المباحثات ضمن سلسلة لقاءات أجراها الوفد الأمريكي مع مختلف الأطراف الليبية، بهدف تقريب وجهات النظر ودفع المسار الديمقراطي، بالتوازي مع التحضيرات الجارية لتمرينات “فلينتلوك 2026” العسكرية التي تستعد ليبيا لاستضافتها.

بحضور صدام حفتر..ليبيا وباكستان توقعان صفقة أسلحة بمليارات الدولارات رغم الحظر الدولي

5 رسائل قوية من الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صدام حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية مسعد بولس جيرمي برنت ليبيا الدبيبة بلقاسم خليفة حفتر بولس

مواد متعلقة

السيسي وكالاس يؤكدان ضرورة تسوية أزمات ليبيا والسودان وسوريا ولبنان وإيران وأوكرانيا سلميًا

حكومة الدبيبة: سيتم إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى هذه الدولة لتحليله

حفتر يدعو الشعب الليبي لتحرك سلمي لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد

النائب العام الليبي يأمر بحبس وزير التعليم المكلف في حكومة الدبيبة
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

يوفنتوس يتقدم 1-0 أمام نابولي في الشوط الأول بقمة الدوري الإيطالي

خوان بيزيرا يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

الدوري الإنجليزي، آرسنال ومانشستر يونايتد يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية