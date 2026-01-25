رسائل اقتصادية وعسكرية، أهداف زيارة كبير مستشاري ترامب إلى ليبيا

18 حجم الخط

استقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول ركن صدام حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة، مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، والوفد المرافق لهما.

صدام حفتر يستقبل مسعد بولس كبير مستشاري ترامب

خلال اللقاء، بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الدائم.

فى ذات السياق، ناقش مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة حفتر، مع مسعد بولس والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت آليات التنسيق والإعداد للنسخة الثانية من المنتدى الليبي– الأمريكى المزمع عقده خلال شهر مايو المقبل بمدينة بنغازي.

صدام حفتر مع الوفد الأمريكى، فيتو

من جهته مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الليبية لتحقيق الوحدة والاستقرار.

أهداف زيارة مسعد بولس كبير مستشاري ترامب إلى ليبيا

وتابع مسعد بولس، في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، بعد لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الليبية (المنتهية ولايتها)، عبد الحميد الدبيبة، أجرينا نقاشًا مثمرًا ركز على تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الوحدة.

وأضاف بولس، أن الوحدة والاستقرار في ليبيا يمثلان عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات الأمريكية.

تأتي زيارة مسعد بولس، إلى ليبيا في إطار حراك دبلوماسي أمريكي مكثف تشهده ليبيا، حيث يشارك في فعاليات “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026″، مما يعكس الرؤية الأمريكية الجديدة التي تدمج بين دعم الاستقرار السياسي وتطوير الشراكات الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة.

و تندرج المباحثات ضمن سلسلة لقاءات أجراها الوفد الأمريكي مع مختلف الأطراف الليبية، بهدف تقريب وجهات النظر ودفع المسار الديمقراطي، بالتوازي مع التحضيرات الجارية لتمرينات “فلينتلوك 2026” العسكرية التي تستعد ليبيا لاستضافتها.

