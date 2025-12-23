بحضور صدام حفتر..ليبيا وباكستان توقعان صفقة أسلحة بمليارات الدولارات رغم الحظر الدولي

18 حجم الخط

أفاد مصدر عسكري ليبي لشبكة CNN اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر اتفق على شراء أسلحة من باكستان في صفقة تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، في خطوة تأتي رغم استمرار الحظر الدولي المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ما يعكس رغبة قوات حفتر في تعزيز قدراتها العسكرية وسط الصراع القائم في البلاد.

زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني لبنغازي تعزز التعاون العسكري

جاء هذا الاتفاق عقب زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى ليبيا الأسبوع الماضي، حيث التقى نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر في مدينة بنغازي شرقي البلاد، في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

رويترز: الصفقة الباكستانية للجيش الليبي تتجاوز 4 مليارات دولار

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت نقلًا عن مصادر باكستانية أن إسلام آباد توصلت إلى اتفاق يتجاوز 4 مليارات دولار لبيع أسلحة للجيش الوطني الليبي، وهو ما يثير تساؤلات حول التزام باكستان بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ليبيا تعيش انقساما سياسيا وعسكريا بين حكومتين متنافستين

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا انقسامًا سياسيًا وعسكريًا بين حكومتين بحكم الواقع: حكومة في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دوليًا رغم إقالتها من البرلمان، وحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد، مدعومة من البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، ما يزيد تعقيد المشهد العسكري والسياسي في البلاد.

باكستان تؤكد استقلالها الدفاعي وتعرض تقنياتها لليبيا

وخلال اللقاء، شدد قائد الجيش الباكستاني على أن بلاده ضمنت استقلالها الدفاعي والتكنولوجي، ولم تعد تعتمد على الغرب، مؤكدًا أن جميع التقنيات العسكرية الباكستانية متاحة لإخواننا في ليبيا. وأوضح أن زيارة صدام حفتر إلى باكستان شكلت نقطة إحياء للعلاقات التاريخية بين البلدين منذ الستينيات، ما يعكس عمق الروابط بين الجيشين.

صدام حفتر: التعاون العسكري مرحلة جديدة لتعزيز قدرات الجيش الوطني

من جانبه، وصف صدام حفتر التعاون العسكري مع باكستان بأنه مرحلة جديدة في تطوير قدرات الجيش الوطني الليبي وفق معايير حديثة ومتقدمة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقًا في مجالات الأمن السيبراني والطائرات المسيّرة والتكنولوجيا الدفاعية، ويشكل نموذجًا للاستفادة من التجربة الباكستانية في بناء مؤسسة عسكرية منضبطة.

توقيع اتفاقية ليبيا لتعزيز الاستقرار الإقليمي

وعقب الاجتماع، شهد الجانبان توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري والأمني وفتح آفاق أوسع للتعاون، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار الإقليمي، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام الجيش الوطني الليبي، في خطوة تعكس سعي الطرفين لتعميق الشراكة الاستراتيجية والأمنية.

