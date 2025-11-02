الأحد 02 نوفمبر 2025
النائب العام الليبي يأمر بحبس وزير التعليم المكلف في حكومة الدبيبة

الأمن الليبي، فيتو
الأمن الليبي، فيتو

أصدر مكتب النائب العام في ليبيا، ليل السبت، قرارًا بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومسئول آخر في قطاع التعليم.

ولم يفصح مكتب النائب العام عن اسمي وزير التعليم المكلف ولا مدير عام مركز المناهج التعليمية اللذين صدر قرار الحبس بحقهما.

وجاء في بيان النائب العام، المنشور على "فيسبوك"، أن "النيابة العامة تأمر بحبس وزير التربية والتعليم- المكلف - في حكومة الوحدة الوطنية؛ ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية".


وأضاف البيان: "أجرى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، بحثًا تناول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025/ 2026؛ فانكشَفت للمحقق أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة، وإهمال واجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة في استراتيجية التعليم المعتمدة".

وتابع البيان: "بذلك قرر المحقق حبسهما على ذمة التحقيق؛ لإضرارهما بالمصلحة العامة، وإخلالهما بالحق في التعلم".

يشار إلى أن العام الدراسي في ليبيا انطلق في الربع الأخير من سبتمبر، لكن لم يتمكن كافة الطلاب من استلام الكتب الدراسية.

ونجم عن ذلك اضطرار عدد من المدارس لطباعة بعض الدروس وتوزيعها على الطلبة لتفادي التأخر في الحصص الدراسية.
 

