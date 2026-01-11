وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي

18 حجم الخط

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام لـ الجيش الوطنى الليبى الذى يزور مصر حاليًا.

علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة في مصر وليبيا

وتناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كذلك أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفى سياق متصل، التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء دعم العلاقات العسكرية الثنائية بين الجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة المصرية والليبية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود المشتركة لمواجهة كافة التهديدات التى من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة الليبية.

من جانبه أعرب نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى عن تقديره لدور مصر الداعم للشعب الليبى فى الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، مشيدًا بسعى مصر الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.

