الخميس 22 يناير 2026
دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يفوز على آيندهوفن في الجولة الـ7

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق نيوكاسل الإنجليزي فوزا هاما وكبيرا على مضيفه آيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف نيوكاسل كل من، ويسا يوان في الدقيقة الـ8، وأنتوني جوردون في الدقيقة 30، فيما جاء الهدف الثالث من خلال اللاعب هارفي بارينيس في الدقيقة 65.

ويحتل نيوكاسل المركز السابع في ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ13 نقطة من 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة وخسر في مباراتين.

أما آيندهوفن فيحتل المركز الـ22 بـ8 نقاط فقط من 7 مباريات، حقق الفوز مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر في 3 مواجهات.

