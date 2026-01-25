الأحد 25 يناير 2026
التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

آرسنال ومانشستر يونايتد
أعلن ميكيل أرتيتا ومايكل كاريك مدربا آرسنال ومانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي للفريقين، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: هينكابي، جابرييل ماجاليس، ويليام ساليبا، تيمبير.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، مارتن زوبيميندي.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال

حراسة المرمى: سين لامينس.

خط الدفاع: لوك شاو، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.

خط الوسط: ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: دورجو، بريان مبيومو، أماد ديالو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

1- أرسنال 50 نقطة
2- مانشستر سيتي 46 نقطة
3- أستون فيلا 43 نقطة
4- ليفربول 36 نقطة
5- مانشستر يونايتد 35 نقطة
6- تشيلسي 34 نقطة
7-  فولهام 34 نقطة  
8- برينتفورد 33 نقطة
9- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة
10- سندرلاند 33 نقطة
11- إيفرتون 32 نقطة 
12- برايتون 30 نقطة
13- بورنموث 30 نقطة 
14- توتنهام هوتسبير 28 نقطة 
15- كريستال بالاس 28 نقطة
16- ليدز يونايتد 25 نقطة
17- نوتنجهام  22 نقطة
18- وست هام 20 نقطة
19- بيرنلي 15 نقطة
20- وولفرهامبتون 8 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

الجريدة الرسمية