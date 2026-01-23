الجمعة 23 يناير 2026
رياضة

نيس يحقق أول انتصار في الدوري الأوروبي بعد 7 جولات

نيس، فيتو
نيس، فيتو
الدوري الأوروبي، فاز فريق نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر علي جو أهيد إيجلز 3-1 في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويغيب محمد عبد المنعم حاليًّا عن نيس للتعافي من إصابة الرباط الصليبي.

أحرز ثلاثية نيس في المباراة كل من تشارلز فانهوت بالدقيقة 10 ووتياجو جوفيا في الدقيقتين 41 و59.

 

وبهذه النتيجة رفع نيس رصيده للنقطة الثالثة في جدول الترتيب بعدما تلقى الخسارة في 6 مباريات ماضية.

وتأكد خروج نيس من منافسات الدوري الأوروبي قبل الجولة الثامنة والأخيرة بحسب نظام البطولة.

 

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قد قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة  دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

يذكر أن أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).

ويكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

وتقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، بداية من يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

الدورى الأوروبي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم نيس فريق نيس

