شباب المقاولون العرب يفوز على البنك الأهلي في دوري الجمهورية

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 انتصارًا مهمًا بتغلبه على فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في دوري الجمهورية للشباب.

أقيمت المباراة على ملعب المقاولون، حيث بدأ الفريق بعزيمة قوية، سجل خلالها محمد وليد هدف الفريق الأول من ضربة جزاء بعد تعثر أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، أضاف لاعب المقاولون نصر الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، ليؤمن الفوز.

تميز أداء الفريق بالإصرار والروح القتالية، حيث نفذ اللاعبون تعليمات الجهاز الفني بشكل ممتاز، وأظهر خط الدفاع وحارس المرمى براعة في التصدي لمحاولات الفريق الخصم.

ورحب الجهاز الفني بأداء اللاعبين، معبرين عن سعادتهم بالروح الاحترافية التي ظهر بها الفريق.

ويأمل الشباب في مواصلة سجل الانتصارات في الجولات المقبلة، مما يعكس قدرتهم على التنافس في البطولة.

ويترأس الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع ويشرف فنيا الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، على فرق الشباب والناشئين، كما يشرف الدكتور إبراهيم البطل على مدبي حراس المرمى، والكابتن عبد الفتاح صالح المدير الإداري ويتولى الكابتن محمد سعد مهمة المدير الفني، ويعاونه الكابتن سعد عبد الباقي كمدرب،والكابتن تونسي ابو الليل مدربًا لحراس المرمي ويعمل الكابتن أحمد طنطاوي كمخطط للأحمال، والكابتن هاني عدلي كإداري، والكابتن أسامة الأطرش كأخصائي للإصابات.

