الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شباب المقاولون العرب يفوز على البنك الأهلي في دوري الجمهورية

المقاولون 2005
المقاولون 2005
18 حجم الخط

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 انتصارًا مهمًا بتغلبه على فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في دوري الجمهورية للشباب.

أقيمت المباراة على ملعب المقاولون، حيث بدأ الفريق بعزيمة قوية، سجل خلالها محمد وليد هدف الفريق الأول من ضربة جزاء بعد تعثر أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، أضاف لاعب المقاولون نصر الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، ليؤمن الفوز.

تميز أداء الفريق بالإصرار والروح القتالية، حيث نفذ اللاعبون تعليمات الجهاز الفني بشكل ممتاز، وأظهر خط الدفاع وحارس المرمى براعة في التصدي لمحاولات الفريق الخصم.

ورحب الجهاز الفني بأداء اللاعبين، معبرين عن سعادتهم بالروح الاحترافية التي ظهر بها الفريق. 

ويأمل الشباب في مواصلة سجل الانتصارات في الجولات المقبلة، مما يعكس قدرتهم على التنافس في البطولة.

ويترأس الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب  الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع ويشرف فنيا الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، على فرق الشباب والناشئين، كما يشرف الدكتور إبراهيم البطل على مدبي حراس المرمى، والكابتن عبد الفتاح صالح المدير الإداري ويتولى الكابتن محمد سعد مهمة المدير الفني، ويعاونه الكابتن سعد عبد الباقي كمدرب،والكابتن تونسي ابو الليل مدربًا لحراس المرمي ويعمل الكابتن أحمد طنطاوي كمخطط للأحمال، والكابتن هاني عدلي كإداري، والكابتن أسامة الأطرش كأخصائي للإصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شباب المقاولون العرب المقاولون العرب البنك الاهلي دوري الجمهورية دوري الجمهورية للشباب

مواد متعلقة

الأهلي يفوز على البنك الأهلي برباعية في دوري الكرة النسائية

الإسماعيلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويخسر من المقاولون بثنائية

ثلاثية المقاولون 2007 تقودهم للفوز على غزل المحلة في عقر دارهم

قمصان وعبدالفضيل يتابعان مباراة المقاولون 2007 أمام سيراميكا
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

مولودية الجزائر يخسر في الوقت القاتل من لوبوبو الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

نائبة تسأل وزير البترول: أين غاز مصر؟

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

أستون فيلا يفوز على نيوكاسل 0/2 ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

المزيد
الجريدة الرسمية