الأهلي يفوز على البنك الأهلي برباعية في دوري الكرة النسائية

فاز الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، على مضيفه البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأخير، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق نادين غازي، والتي نجحت في تسجيل هدفين، وهدف لكل من نور يوسف وميا داردن.

مباراة سيدات الأهلي والبنك

الشوط الأول:

انطلاقة سريعة من الأهلي بهدف لصالح نورا خالد بعد متابعة ناجحة لعرضية لولو نصر من الجانب الأيمن لكن الحكمة ألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الخامسة، سددت نادين غازي كرة قوية مرت فوق العارضة بأمتار قليلة.

واصل الأهلي ضغطه، وقادت ميا داردن هجمة سريعة من الجبهة اليمنى، أرسلت خلالها عرضية خاطفة كادت تغالط حارسة البنك، لكنها مرت خارج المرمى.

ترجم الأهلي محاولاته الهجومية المتتالية بهدف في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة عرضية متقنة من ميا داردن من الجهة اليمنى وصلت إلى نور يوسف داخل منطقة الجزاء، والتي سددت بقوة داخل الشباك.

ونفذت نادين غازي ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16، لكنها علت مرمى البنك الأهلي.

حاول البنك الأهلي الظهور هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 23، بعد سلسلة من التمريرات السريعة التي انتهت بتمريرة طولية داخل منطقة الجزاء، لكن تدخل مها الدمرداش حال دون ترجمة المحاولة لهدف.

في الدقيقة 28، نجحت ميا داردن في الضغط على المدافعة، بعد تمريرة من أشرقت عادل، لتستحوذ ميا على الكرة وتسدد بهدوء داخل المرمى، مضيفة الهدف الثاني للأهلي.

وكادت أشرقت عادل تسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 34، بعد تسديدة قوية مرت بمحاذاة المرمى.

نشط البنك لمحاولة العودة في النتيجة مع انضباط دفاعي للأهلي وغلق محكم للمساحات.

في الدقيقة 43، سددت لاعبة البنك الأهلي كرة خطيرة من ركلة ثابتة، لكن مها الدمرداش تصدت لها ببراعة، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

الشوط الثاني:

انطلق الشوط بضغط مكثف من البنك الأهلي، سعيًا لتقليص الفارق، في ظل تراجع دفاعي للأهلي.

وتصدت مها الدمرداش ببراعة لرأسية خطيرة من مهاجمة البنك، في الدقيقة 50، لتواصل الحفاظ على نظافة شباك الأهلي.

ومن مجهود فردي مميز، نجحت رودينا عبد الرسول في المرور بمهارة من الجبهة اليمنى، قبل أن ترسل عرضية متقنة إلى لولو نصر داخل منطقة الجزاء، لكنها سددت الكرة أعلى المرمى.

وأجرى الأهلي التبديل الأول في الدقيقة 56، بالدفع بحبيبة عصام بدلًا من أشرقت عادل.

في الدقيقة 59، نجحت ميا داردن في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء، ترجمتها نادين غازي بنجاح بتسديدة على يسار المرمى.

ودفع ديميتري لوبوف، المدير الفني للأهلي، بالتبديل الثاني في الدقيقة 66، بإشراك كاميليا الديب بدلًا من نور يوسف.

ونجحت ميا داردن في الحصول على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 71، نفذتها لولو نصر لكن خارج المرمى.

وأنهى الأهلي تبديلاته في الدقيقة 74، بالدفع بالثلاثي سارة كرد وإيمان حسن ونادين محمد بدلًا من ألكسندرا جورجيڤتش ورودينا عبد الرسول ولولو نصر.

وتمكنت ميا داردن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 83، بعد تعرضها لعرقلة داخل منطقة الجزاء، نجحت نادين غازي في تنفيذها بنجاح إلى داخل الشباك.

مر الوقت مع هدوء نسبي في إيقاع اللعب، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

تشكيل سيدات الأهلي أمام البنك

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مها الدمرداش وألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف ولولو نصر ومنة طارق ونور يوسف وأشرقت عادل ونادين غازي وميا داردن.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وسارة كرد وأسماء علي وهنا عثمان وكاميليا الديب وإيمان حسن ونادين محمد وحبيبة عصام وأمنية سمير.

مشوار الأهلي في الدوري الممتاز

ورفع الفريق رصيده بهذه النتيجة إلى 52 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في مباراة فيما تعرض لهزيمة واحدة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، وفاز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، وعلى ساك 3-1، وعلى الزمالك 5-0، وعلى بيراميدز 2-0، وعلى إنبي 3-0، وعلى وادي دجلة 2-0، وعلى مودرن سبورت 2-0، وعلى بالم هيلز 8-0، وعلى اتحاد بسيون 5-0، وعلى رع 5-0، وعلى البنك الأهلي 4-0، مسجلًا 88 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

