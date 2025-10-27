ثلاثية المقاولون 2007 تقودهم للفوز على غزل المحلة في عقر دارهم

دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2007 فوزًا مستحقا على فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المنافس ضمن الجولة السادسة من دوري بطولة الجمهورية.

سجل الأهداف اللاعب يوسف علي أحرز هدفين، بينما أضاف يوسف رمضان الهدف الثالث، ليقود المقاولون نحو انتصاره الثاني على التوالي.

يقود الفريق أحمد سعيد مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى مارين مدربا، وسيد جاد مدربًا لحراس المرمى، ومحمد صبري مخططا للأحمال وعلاء سعد إداريا، وإسلام محمود أخصائي إصابات.

وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة يسري عبد الغني، رئيس القطاع، محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، والدكتور إبراهيم البطل المشرف على مدربي حراس المرمى، عبد الفتاح صالح المدير الإداري.

