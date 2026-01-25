اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع تصنيع خطوط إنتاج "الصودا آش" بالسخنة

جمال الدين: مشروع معدات تصنيع "الصودا آش" يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين تلك الصناعة الهامة التي تخدم العديد من القطاعات

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم الأحد، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة (الصين الوطنية للهندسة الكيميائية- CNCEC).



معلومات عن المشروع

ويقع المشروع على مساحة 100 ألف م2 بمنطقة السخنة الصناعية، وباستثمارات تبلغ 34 مليون دولار؛ ويستهدف المشروع إنتاج مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج والأنابيب المستخدمة في إقامة مصانع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش)؛ حيث يقوم المشروع بتصنيع المنتجات الرئيسية للهياكل الفولاذية، ومنتجات الأنابيب الجاهزة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ، والمعدات غير القياسية العادية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية 20 ألف طن سنويًّا للهياكل الفولاذية، و400 ألف بوصة قطرية سنويًّا من الأنابيب الجاهزة.



الموقعون على العقد

وقد قام بتوقيع العقد Zhang Hongfeng، ممثلًا عن رئيس مجموعة CNCEC، ورئيس شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (رقم 16 فرع مصر) CNCEC branch 16 Egypt، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.



المشروع الأول بين مشروعين متكاملين

ويعد المشروع الموقع اليوم بين الهيئة وشركة CNCEC، هو الأول من مشروعين متكاملين أحدهما بمنطقة السخنة الصناعية، والثاني مزمع إقامته بميناء السخنة على مرحلتين باستثمارات متوقعة تبلغ 250 مليون دولار، ومساحة إجمالية 200 ألف م2 ورصيف بطول يتراوح بين 350 إلى 400 متر قابل للتوسع؛ ويستهدف تصنيع المعدات الكيميائية والبتروكيماوية مثل (الفولاذ الكربوني، والفولاذ منخفض السبائك، والفولاذ المقاوم للصدأ، والصفائح المركبة، وأنواع أخرى من الأبراج، والحاويات، والحاويات ذات الغلاف، وحاويات الملفات، والحاويات المزودة بمحركات تقليب، لأغراض البتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية)؛ حيث يتكامل المشروعان بالمنطقة الصناعية والميناء لوجستيًّا لتيسير نقل ودخول المكونات والمنتجات من وإلى مرافق التصنيع وهى منتجات ضخمة تستخدم في إقامة مشروعات الصودا آش والكيماويات والبتروكيماويات وتكرير البترول، ومن المخطط إقامة المشروع الثاني بميناء السخنة خلال العام الجاري 2026.

تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

صرح وليد جمال الدين، أن مشروع إنتاج "الصودا آش" الذي وقعته الهيئة، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توطين تلك الصناعة التي تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، وتعظيمًا للقيمة المضافة؛ حيث تدخل الصودا آش في العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية، وتكرير البترول، وتشغيل الفولاذ المقاوم للصدأ مسبق الصنع، كما يخدم صناعة الإطارات، مؤكدًا تقديم الهيئة كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعين بالاستفادة من التكامل بين منطقة السخنة الصناعية وميناء السخنة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفًا أن جاهزية المرافق والبنية التحتية بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة جعلت منها منصة محورية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستهدفة.

