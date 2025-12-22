اقتصادية قناة السويس توقع عقد شركة (بيتكيرن) للصناعات الغذائية بالسخنة

18 حجم الخط

شهد وليد جمال الدين،رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة (بيتكيرن) للصناعات الغذائية.

معلومات عن المشروع

ويقع المشروع على مساحة 10آلاف متر مربع في منطقة السخنة الصناعية ضمن نطاق المطور الصناعي (شركة التنمية الرئيسية- MDC)، باستثمارات 8 ملايين دولار(تعادل نحو 400 مليون جنيه)، ويتيح 450 فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المشروع مطلع عام 2027، بطاقة إنتاجية 18 ألف طن من البطاطس المجمدة والخضروات سنويًّا، بالإضافة إلى 73 مليون وجبة جاهزة سنويًّا لخدمة قطاعات الطيران والفنادق والمستشفيات والأنشطة الصناعية وجهود الإغاثة الإنسانية وغيرها.

جانب من مراسم التوقيع

تفعيل مبادرة توسيع نشاط الشركات

فضلًا عن التصدير للأسواق الإقليمية، ويأتي المشروع في ضوء تفعيل مبادرة توسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية باقتصادية قناة السويس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024).

جانب من مراسم التوقيع

الموقعون على العقد



هذا وقد قام بتوقيع العقود: اللواء وليد يوسف العضو المنتدب لشركة MDC، والمهندس عماد حمدي، مدير شركة بيتكيرن، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

جانب من مراسم التوقيع

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، مؤكدًا أن استراتيجية الهيئة تستهدف خلق تجمعات صناعية متكاملة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتًا إلى أن الجاهزية الكبرى للبنية التحتية والمرافق ذات المعايير العالمية، بالإضافة للتكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية مهدت الطريق لأن تصبح اقتصادية قناة السويس الوجهة المفضلة للاستثمار عالميًّا.

كما شدد على أن الهيئة تحرص على التعاون الكامل مع مؤسسات الدولة كافة لتوطين وتعميق الصناعة في القطاعات المستهدفة ونقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، وإحلال الواردات بهدف خفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

