محافظة القليوبية ومعهد الوادي للهندسة يوقعان بروتوكول تعاون شاملا لتعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى دمج الخبرات الأكاديمية بالعمل التنفيذي، وقعت محافظة القليوبية بروتوكول تعاون مشترك مع معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا، وذلك بمقر المحافظة.

 حيث شهد البروتوكول المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ووقعت عنه المهندسة جيهان عبد الحميد مسعود سكرتير عام المحافظة، فيما مثل معهد الوادي في التوقيع  الدكتور عابد محمود أحمد جاد بصفته القائم بعمل عميد المعهد وعضو مجلس الإدارة.

النهج التشاركي في إعداد إستراتيجيات التنمية المحلية

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل النهج التشاركي في إعداد إستراتيجيات التنمية المحلية، من خلال استغلال الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة وتعدد وظائفها اللوجستية لخدمة التنمية بالمحافظات المحيطة، وبموجب هذا التعاون تقوم محافظة القليوبية بتبادل الخبرات في إعداد المشروعات البحثية وتحديد مناطق الدراسة ذات الأولوية وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠م، مع توفير فرص تدريبية لطلاب المعهد في مختلف قطاعات المحافظة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.

ومن جانبه، يتولى معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا تشكيل فرق عمل فنية متخصصة لإعداد الدراسات والمخططات اللازمة لتطوير المدن والمناطق الحضرية بشكل مستدام، كما سيعمل المعهد على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية متطورة (GIS) تخدم أهداف الاتفاقية، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وحلول هندسية مبتكرة للمشكلات التنموية، وتوفير ورش عمل وندوات تخصصية لمنسوبي المحافظة لرفع كفاءة الكوادر التنفيذية.

وفي ختام مراسم التوقيع، أكد المحافظ حرصه على استثمار العقول الأكاديمية والخبرات الهندسية لتطوير مشروعات القليوبية بما يخدم المواطن ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أبدى عميد معهد الوادي اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا التزام المعهد بتسخير طاقاته البحثية والتدريبية للمساهمة في بناء جيل من المهندسين يمتلك المهارات القيادية اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل ودعم الرؤية التنموية للمحافظة.

