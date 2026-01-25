الأحد 25 يناير 2026
أخبار مصر

القومي للطفولة والأمومة يشارك بمعرض الكتاب بأنشطة تفاعلية وتوعوية

رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة
تفقدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، جناح المجلس المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين (57)، وذلك للاطلاع على الأنشطة والبرامج المقدمة للأطفال وأسرهم.

وخلال جولتها بالجناح، تابعت الدكتورة سحر السنباطي تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية الموجهة للأطفال، والتي تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز قيم المشاركة والتعبير عن الذات، إلى جانب التعريف بخدمات المجلس، وعلى رأسها خط نجدة الطفل (16000) ودوره في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، كما تابعت تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية الموجهة للأطفال للتعريف بمخاطر سوء استخدام الإنترنت.

توصيل الرسائل التوعوية بصورة مبسطة وقريبة من الفئة العمرية المستهدفة

 

وقد اعتمدت الأنشطة على أسلوب «التوعية من طفل لطفل»، بما يسهم في توصيل الرسائل التوعوية بصورة مبسطة وقريبة من الفئة العمرية المستهدفة، ويعزز من تفاعل الأطفال ومشاركتهم الإيجابية. كما شملت الأنشطة توزيع كتيب توعوي مبسط للأطفال يتناول الإرشادات الأساسية للاستخدام الآمن للإنترنت، وسبل الوقاية من مخاطره، وأهمية تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا والأنشطة الحياتية المختلفة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على المشاركة المستمرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره منصة ثقافية مهمة تسهم في بناء وعي الطفل والأسرة، وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة لحقوق الطفل، مشيدةً بتنوع الأنشطة المقدمة بالجناح، وما تحققه من تفاعل إيجابي مع الأطفال بمختلف أعمارهم.

كما حرصت رئيسة المجلس على زيارة عدد من الأجنحة المختلفة داخل المعرض، وأشادت بالجهود المبذولة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبما يعكسه من صورة حضارية مشرفة تليق بمكانة مصر الثقافية، وبالدور المهم الذي يقوم به المعرض في دعم الثقافة والمعرفة وبناء وعي الأجيال الجديدة.

وفي ختام جولتها، أشادت الدكتورة سحر السنباطي بجهود فريق العمل ودور سفراء المجلس من الأطفال في تنفيذ الفعاليات، مؤكدةً استمرار المجلس في تقديم برامج وأنشطة نوعية تسهم في دعم وتمكين الأطفال والفتيات.

