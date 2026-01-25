وزير الصحة يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الصحية والالتزام بالجداول الزمنية

18 حجم الخط

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن تنفيذ خطة مرور ميداني قادها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة معدلات الإنجاز في 23 مشروعًا صحيًا بـ7 محافظات.

التواجد الميداني المستمر ومتابعة سير العمل في مختلف القطاعات

ويأتي هذا المرور تنفيذًا لتكليفات الوزير بالتواجد الميداني المستمر ومتابعة سير العمل في مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلبي احتياجات وطموحات المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، وشمل:

• مخازن المصرية بمنطقة العباسية في القاهرة (نسبة تنفيذ 98%).

• مستشفى بولاق الدكرور (98%)، ووحدات كفر نصار، وغطاطي، وطهرمس، وبعض الوحدات بالواحات البحرية في الجيزة.

• مستشفى طوخ المركزي، ومركز تدريب سنديون، ووحدة طب أسرة العبور في القليوبية.

• بنك الدم الإقليمي في الإسماعيلية (95%)، ووحدة طب أسرة سبع آبار الغربية (73%)، ووحدات طب أسرة الضبعة، وجبانة، والتقدم.

• مستشفى حوش عيشى المركزي، وبدر المركزي في البحيرة.

• مستشفى أبو كبير المركزي في الشرقية (أكثر من 75%)، ومستشفى الحسينية المركزي، ومشروع مستشفى الزوامل بمركز بلبيس.

• مشروع مستشفى نويبع المركزي في جنوب سيناء.

وأشار الدكتور شريف مصطفى إلى أنه رافق الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور الدكتور أحمد السيد عبدالجواد، وكيل الوزارة بالمحافظة، لتفقد مشروع مستشفى بدر المركزي الذي اقتربت نسبة إنجازه من 90%.

وأكد خلال الزيارة على استكمال الأعمال الهندسية والبنائية والتشطيبات والتجهيزات الطبية وغير الطبية في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو المشروع.

