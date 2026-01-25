الرعاية الصحية: تنفيذ أكثر من 13 ألف برنامج تدريبي في 2025

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنفيذ أكثر من 13 ألف برنامج تدريبي خلال عام 2025 في منشآتها الصحية بمحافظة جنوب سيناء، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر الطبية والإدارية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار استراتيجية الهيئة التي تضع الاستثمار في العنصر البشري حجر الزاوية لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق الاستدامة والتميز المؤسسي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه البرامج شملت التدريبات الداخلية والخارجية، والبرامج الإدارية، والأيام العلمية المتخصصة، بما يعكس كثافة وتنوع الأنشطة التدري١بية واتساع نطاق الاستفادة منها لضمان تقديم خدمة صحية متطورة وآمنة وفق أحدث المعايير العلمية.

اعتماد 24 برتوكول طبي حديث

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرامج ركزت على الجوانب العملية والتطبيقية، وفي مقدمتها برامج التميز الإكلينيكي وتحديث البروتوكولات العلاجية، حيث تم اعتماد 24 بروتوكولًا طبيًا حديثًا، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مكثفة في مجالات الجودة والاعتماد وسلامة المرضى، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

تدريب جميع العاملين على مهارات التواصل الفعّال

وأكد الدكتور السبكي أن تدريب جميع العاملين على مهارات التواصل الفعّال مع المنتفعين جاء ضمن أولويات الهيئة، انطلاقًا من حرصها على تحسين تجربة المريض وتعزيز الثقة المتبادلة، إلى جانب تنفيذ برامج «المعايشة» والمؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات المهنية ودعم التطوير المستمر للأداء المؤسسي.

وأضاف أن الهيئة نفذت برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الدولية والوطنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية (WHO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة أطباء بلا حدود، مما ساهم في صقل مهارات الفرق الطبية والإدارية ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ والأزمات الصحية بكفاءة عالية.

أكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية، وأن الهيئة مستمرة في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تواكب أحدث النظم والممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو بناء إنسان قادر على تقديم خدمة صحية بمعايير عالمية.

