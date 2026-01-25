الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: تنفيذ أكثر من 13 ألف برنامج تدريبي في 2025

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
18 حجم الخط
ads

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنفيذ أكثر من 13 ألف برنامج تدريبي خلال عام 2025 في منشآتها الصحية بمحافظة جنوب سيناء، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر الطبية والإدارية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار استراتيجية الهيئة التي تضع الاستثمار في العنصر البشري حجر الزاوية لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق الاستدامة والتميز المؤسسي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه البرامج شملت التدريبات الداخلية والخارجية، والبرامج الإدارية، والأيام العلمية المتخصصة، بما يعكس كثافة وتنوع الأنشطة التدري١بية واتساع نطاق الاستفادة منها لضمان تقديم خدمة صحية متطورة وآمنة وفق أحدث المعايير العلمية.

اعتماد 24 برتوكول طبي حديث

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرامج ركزت على الجوانب العملية والتطبيقية، وفي مقدمتها برامج التميز الإكلينيكي وتحديث البروتوكولات العلاجية، حيث تم اعتماد 24 بروتوكولًا طبيًا حديثًا، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مكثفة في مجالات الجودة والاعتماد وسلامة المرضى، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

تدريب جميع العاملين على مهارات التواصل الفعّال

وأكد الدكتور السبكي أن تدريب جميع العاملين على مهارات التواصل الفعّال مع المنتفعين جاء ضمن أولويات الهيئة، انطلاقًا من حرصها على تحسين تجربة المريض وتعزيز الثقة المتبادلة، إلى جانب تنفيذ برامج «المعايشة» والمؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات المهنية ودعم التطوير المستمر للأداء المؤسسي.

وأضاف أن الهيئة نفذت برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الدولية والوطنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية (WHO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة أطباء بلا حدود، مما ساهم في صقل مهارات الفرق الطبية والإدارية ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ والأزمات الصحية بكفاءة عالية.

وزير الصحة يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الصحية والالتزام بالجداول الزمنية

العالم أصبح أقل أمانا، بيان من الصحة العالمية بعد انسحاب أمريكا من المنظمة

أكد  رئيس الهيئة أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية، وأن الهيئة مستمرة في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تواكب أحدث النظم والممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو بناء إنسان قادر على تقديم خدمة صحية بمعايير عالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الصحي الشامل البروتوكولات العلاجية الاستثمار فى العنصر البشري WHO العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء هيئة العامة للرعاية الصحية محافظة جنوب سيناء مشروع التامين الصحي الشامل مصر 2030

مواد متعلقة

وزير الصحة يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الصحية والالتزام بالجداول الزمنية

أطباء عظام يكشفون أسباب آلام الظهر والرقبة والفئات الأكثر عرضة

القومي للتغذية: آلام المعدة قد تخفي تسمما غذائيا خطيرا والتوجه للطبيب حال ظهور هذه الأعراض

استشاري باطنة يحذر من عادة يومية للمصريين تتسبب في أمراض القلب والكلى

العالم أصبح أقل أمانا، بيان من الصحة العالمية بعد انسحاب أمريكا من المنظمة

بعد توجيهات الرئيس، القومي للطفولة: الإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني مخاطر تهدد الأطفال

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام حقن التخسيس

الرعاية الصحية: جاهزية الطوارئ تدعم ملف السياحة العلاجية بجنوب سيناء
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 12.95 جنيها في البنك الأهلي اليوم الأحد 25- 1- 2026

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

66.69 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الأحد ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية